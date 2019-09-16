「周子瑜」成人片瘋傳...　韓惡質色站「黑科技」合成！網驚：看起來就真的

圖文／鏡週刊

赴韓加入女團發展的台灣超人氣女藝人周子瑜，驚傳真槍實彈「下海拍A片」？近日網路流傳一部AV色情片，仔細一看女主角竟然是赴韓發展的台灣之光周子瑜，不少民眾看過影片都驚訝於「看起來就真的是她」！

這部今年8月左右在網路流傳的A片，其實是被南韓AV影視業者「惡意借臉」，利用「Deepfake」科技將子瑜的容貌複製在A片女演員的臉上。由於面容維妙維肖、動作自然，許多人看不出是合成偽造影片，使該片成為網路瘋傳的AV夯片。

惡意合成子瑜A片的南韓AV色情網網站，早已利用Deepfake技術，輕易生成大量栩栩如生的色情片影像。許多南韓當紅女星都因此「下海」淪為AV女優，被當作牟利工具，連IU也是受害者之一。更令人氣憤的是，目前這個不法網站目前似乎尚未受到南韓警方查緝，訂閱人數越來越多。

其實早在去年6月就已有不肖業者利用Deepfake合成子瑜的A片上傳，台灣知名大學社群討論網站Dcard還能搜尋到相關討論串。原PO發問「我找到很像女神的片子」還附上影片擷圖，雖然立刻被鄉民突破盲點「這是用Deepfake合成的啦」，但還是引發熱烈討論。不少鄉民敲碗「太正了求無碼」，但也有人發現「這合成的不行啊、眉毛居然有2對」、「沒看到她有四條眉毛嗎」，更有子瑜粉絲回應「看到我們家子瑜被合成....心痛到哭出聲音TT…」。

被Deepfake科技換臉變AV女星的受害者不只南韓眾知名女星，早在2017年12月就有人在論壇上傳《神力女超人》女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）被換臉的A片，幾可亂真，其他受害女星還有艾瑪華森、史嘉蕾強森、娜塔莉波曼、泰勒絲等國際知名女演員和女歌手。不只演藝圈深受其害，政壇也出現換臉假影片，去年美國有一段前總統歐巴馬辱罵現任總統川普「是個笨蛋」的公開挑釁畫面，就是透過Deepfake技術合成的假影片。

近年Deepfake技術被惡意濫用的程度已不容小覷，臉書本月5日宣布投入1000萬美元要全力阻止Deepfake技術。臉書、微軟和全球AI產業聯盟人工智慧夥伴關係（Partnership on AI）結合許多美國長春藤名校機構，攜手推出「揪出Deepfake影像挑戰賽」。臉書科技長施洛普佛（Mike Schroepfer）表示，「此挑戰目的是製作出能讓所有人都會使用的技術來偵測AI是否被用來竄改影片。」「不過科技業目前還沒有大規模的數據或標準進行檢測。」



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