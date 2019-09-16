明立院開議藍營推27優先法案　 質疑民進黨「撒錢」政策買票、綁樁

▲曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院新會期17日開議，國民黨16日召開立法實務研討會，團總召曾銘宗公布27案優先法案，共分成食安、環保、經濟民生、社福、農業永續、內政、財務革新、轉型正義、監督事項等10個類別。國民黨智庫執行長高永光針對109年度中央政府總預算案報告時指出，其中諸多涉及對特定團體進行綁樁、行政策買票之實。

27案優先法案中，在民眾關心的經濟民生方面，曾銘宗表示，新會期將提出服務業轉型飛躍執行條例草案、提高薪資執行特別條例草案、青年創意創業創富執行條例草案、以及勞動基準法修正草案「增訂天災假為勞工法定假日」。

在社會福利方面，藍營黨團將制定長照保險之組織、保險對象、投保資格、財務、給付及支付、給付之申請及核定、保險服務機構等相關規範。曾銘宗指出，民進黨「長照2.0」，其財源來自不動產交易稅、遺贈稅與菸稅，皆是「不穩定」的機會稅，並無法滿足我國長照需求；長照保險財源應穩定充足，並能兼顧社區、居家與機構服務等多元需求。

至於內政的部分，國民黨將持續推動總統副總統選舉罷免法修正草案與公職人員選舉罷免法修正草案的不在籍投票。另推定「兩岸協議監督機制法制化」，訂定專法規範兩岸簽屬協議過程，涵蓋兩岸定位、締約程序、審查程序及爭端等四個範疇。

新會期國民黨也將繼續推動財政收支劃分法部分條文修正案，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜等地方首長多次向中央抗議的財政收支劃議題，財政收支劃分法迄今已逾17年未修正，現制未配合地方改制，地方政府無法獲得合理財源。為確保地方政府有合理財源支應地方建設，黨團將提出財政收支劃分法增修第8條、第16條之2、第37條之2及第28條之3條文草案。

27案優先法案中比例最高的為轉型正義方面，共有7案，包括陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案、公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案、恢復慰安婦名譽及賠償條例草案、轉型正義及促進人民團結與和解條例草案、「促進轉型正義外來政權統治原住民族時期原住民受損權利回復及補償條例草案、促進轉型正義原住民族權利回復及補償條例草案、促進原住民族轉型正義及權利回復與補償條例草案」、促進轉型正義回復原住民族傳統領域土地條例草案。

國民黨智庫執行長高永光報告109年度中央政府總預算案，國民黨團在新會中會進行嚴格監督，他指出，109年度總預算案歲入編列2兆1,022億元，較上年度預算數1兆9,924 億元，增加1,098億元，約增5.5％。109 年度總預算歲出編列2兆1,022億元，較上年度1兆9,980億元，增加1,042億元，約增5.2％。為人民嚴格把關預算，避免不必要之浪費，強化行政機關預算運用之效率。

高永光也指出，109年度中央政府總預算案當中諸多涉及政策買票、討好選民的嫌疑，分為黑箱式補助、撒幣式預算及浮濫式補助。中央各機關在總預算編列項目說明不清，編列金額過高及突然提高，導致行政機關有很大的裁量空間可以運用國家財源，對特定團體進行綁樁、行政策買票之實；以及菜政府冬遊補助卻嚴重排擠到「觀光發展基金」的原有業務預算等。

國民黨副主席兼秘書長曾永權在會中表示，2020大選是「中華民國保衛戰」，更是國民黨關鍵一戰，「立法實務研討會」中進行立法院黨團幹部交接，在曾副主席監交下，先由前任政策會執行長兼立院黨團總召江啟臣交接給現任執行長兼總召曾銘宗，之後由卸任黨團書記長吳志揚將印信交給新任黨團書記長曾銘宗。

曾永權強調，立院本會期為預算會期，相信以曾銘宗的財經專業，一定能帶領黨團嚴審預算，做好監督工作；同時，本會期也是選舉會期，四個月之後即將舉行的總統及立委大選，是本黨的關鍵一戰，盼望黨團全力衝刺，嚴格監督政府。

曾永權特別指出，例如綠營推出中共代理人法案，若通過將形成綠色恐怖，曾銘宗即對此強調，不只不能讓案子過，還要行政部門撤回。另外，曾永權也對國家政策研究基金會長年來後勤支援表達謝意，尤其智庫提出的國政白皮書，已提交國民黨總統提名參選人韓國瑜國政顧問團，都將陸續推出。