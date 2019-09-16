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帥氣男入住背包客旅店　恐怖室友「豆漿下藥」兩度迷姦

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▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲嘉義地檢署起訴男子下藥迷姦同房男性房客。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者翁伊森／嘉義報導

31歲傅姓犯嫌日前入住背包客旅店，因覬覦同房40歲男子長相帥氣，竟將豆漿摻入安眠藥假意與被害人分享，更趁被害人昏迷之際強制性交得逞，嘉義地檢署訊後依強制性交罪起訴傅男，傅姓男子已遭羈押。

傅姓犯嫌今年8月8日入住嘉義市某背包客商旅，同房共三男一女，彼此都不認識，傅嫌因見受害人長相帥氣起了邪念，因此前往鄰近夜市購買4杯豆漿並至鄰近藥局購買注射針筒2支，並於返回飯店大廳後將自己平時服用的安眠藥加入針筒內，再轉注射進當中一杯豆漿，並將該杯豆漿放置被害人床鋪旁小桌。被害男子隔天早上回到房間後，發現床旁桌子上的豆漿，傅嫌更主動表示豆漿是他請大家喝，被害男子不加思索一飲而盡，因此陷入昏迷。

傅姓犯嫌趁四下無人，隨即對被害男子性侵得逞，隔天凌晨3時許，又再次性侵被害男子，導致被害人驚醒後報警，警方獲報後趕到縣場，將傅男逮捕。傅姓男子並無前科，檢方訊後依犯嫌涉及強制性交案件，將其提起公訴，並依犯罪事實及證據及所犯法條分重罪等將他羈押獲准。

檢方指出，依中華民國刑法第222條 （加重強制性交罪） ，傅姓男子下藥使被害男子犯陷入昏迷、失去意識，並違背男子意願性侵得逞，涉犯加重性交罪的「以藥劑犯之」，可處7年以上有期徒刑。

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