堅持用「同組數字」連買20年彩券　好運男再中1205萬元大獎！

▲男子連用20年的幸運數字，終於再次讓他中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德拉威爾州(Delaware)一名65歲男子自從20年前買彩券幸運贏得500美元（約台幣1.5萬元），便養成固定買彩券的習慣，而且每次買得都是同一組數字，終於皇天不負苦心人讓他再次贏得總價39萬美元（約台幣1205萬元）的終身大獎，每年可爽領2.5萬美元（約台幣77萬元）。

彩券公司表示，這名不願意對外透露身分的65歲幸運得主，9日在紐卡斯爾市(New Castle)的Dave's Liquors商店購買Lucky for Life彩券，並選擇了20年前曾為他贏得獎金的5個幸運數字，結果再次贏得大獎。幸運男11日領獎時開心表示，「我以為我在作夢，我差一點就可贏得更大獎（5個數字全中加幸運球），但沒關係，我仍然很幸運。」

彩券公司總監柯克(Vernon Kirk)在聲明中表示，本次獎項共有2人贏得，每人每年可獲得2.5萬美元，而使用同一號碼的男得主，選擇一次領回39萬美元，扣稅後實領296400美元（約台幣915萬元），拿到這筆錢後計畫退休悠閒度日，與其花在昂貴物品上，更想要幫助有需要的人，剩下的錢則會存起來。據了解，Lucky for Life樂透是每周一和周四開獎，最高獎為每日可領取1000美元（約台幣3萬多元）的終身獎金。

"I thought I was dreaming," the man said when he learned that he had won.

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