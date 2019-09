堅持用「同組數字」連買20年彩券　好運男再中1205萬元大獎！

▲男子連用20年的幸運數字,終於再次讓他中獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德拉威爾州(Delaware)一名65歲男子自從20年前買彩券幸運贏得500美元(約台幣1.5萬元),便養成固定買彩券的習慣,而且每次買得都是同一組數字,終於皇天不負苦心人讓他再次贏得總價39萬美元(約台幣1205萬元)的終身大獎,每年可爽領2.5萬美元(約台幣77萬元)。

彩券公司表示,這名不願意對外透露身分的65歲幸運得主,9日在紐卡斯爾市(New Castle)的Dave's Liquors商店購買Lucky for Life彩券,並選擇了20年前曾為他贏得獎金的5個幸運數字,結果再次贏得大獎。幸運男11日領獎時開心表示,「我以為我在作夢,我差一點就可贏得更大獎(5個數字全中加幸運球),但沒關係,我仍然很幸運。」

彩券公司總監柯克(Vernon Kirk)在聲明中表示,本次獎項共有2人贏得,每人每年可獲得2.5萬美元,而使用同一號碼的男得主,選擇一次領回39萬美元,扣稅後實領296400美元(約台幣915萬元),拿到這筆錢後計畫退休悠閒度日,與其花在昂貴物品上,更想要幫助有需要的人,剩下的錢則會存起來。據了解,Lucky for Life樂透是每周一和周四開獎,最高獎為每日可領取1000美元(約台幣3萬多元)的終身獎金。

