陸客自由行鬆綁了？網傳20日恢復「金馬澎個人遊」簽證

▲小三通人流9月起受嚴重衝擊。（圖／記者蔡紹堅攝影）

記者蔡紹堅／台北報導

金門縣政府15日透露，陸客小三通自由行將對離島地區鬆綁，網路上最近也流傳，大陸20日將恢復金馬澎個人遊簽證，範圍主要在福建省。據《ETtoday新聞雲》詢問大陸入出境單位，對方表示未獲相關通知，但觀光業者仍感到相當振奮，認為金馬澎陸客自由行重開的可能性很高。

▼網路流傳大陸20日恢復受理金馬澎自由行簽證。（圖／翻攝網路）

金門縣長楊鎮浯在臉書上表示，經他與縣府團隊一個半月來的多方奔走，利用各種管道溝通協調，於近日露出曙光，陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁。不過，楊鎮浯並未說明鬆綁的時間，以及鬆綁的範圍，只提到「待相關政策內容底定後，會第一時間向鄉親報告。」

消息公布後，網路上也開始傳出，大陸官方將從20日恢復金馬澎個人遊簽證，範圍為福建省，包含福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、平潭。不過，流傳的圖片都只是手機截圖，且沒有署名單位，不知真假，據《ETtoday新聞雲》實際向大陸入出境單位詢問，對方表示未獲相關通知，重新開放的時間還不知道。

小三通人流從9月起受嚴重衝擊，據統計，9月1日至10日的陸客累計入出境共4273人次，比去年同期的16202人次，少了近1.2萬人，衰退74%。也因此，雖然陸客自由行鬆綁的詳細情況仍不明瞭，但許多金門觀光業者仍感到非常振奮，認為小三通人潮快速回流的機率很高。