快訊／郭台銘爭取！　沙國駐台辦證實砍1.3萬元簽證費

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘8月底出訪沙烏地阿拉伯，返台時宣布促成沙國同意，調降我國人民前往沙國的簽證費用，16日沙烏地阿拉伯駐台灣辦事處證實，即日起對台灣人申請沙國單次入境的商務簽證，由500美元（約1.55萬元台幣）調降為81美元（約2500元台幣），相當於大砍1.3萬元台幣。

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

根據郭辦16日發布新聞稿表示，郭台銘對於能夠在這麼短的期間之內，便成功為國人爭取到降低去沙烏地商務考察的成本，感到欣慰。也對沙烏地阿拉伯國家的行政效率，留下深刻印象。

郭辦表示，郭台銘認為，沙烏地阿拉伯是世界上最主要的石油產地、也是最重要的石油輸出國，而石化工業是國內非常重要的經濟支柱，但是因為環保問題及各種因素，使石化產業在台灣的生存越來越困難，因此他個人為了國家產業的永續發展和奠定百年發展的基石考量，特別用他個人的影響力與人脈，和沙烏地阿拉伯高層建立起直接聯繫的管道，降低簽證費用只是開始的敲門磚，只是為了要讓國人去商務考察、觀光等可以更便宜、便利的第一步而已。

郭台銘表示，類似這一種有利於中華民國發展、有利於2300萬人的國計民生的措施，他一定堅守台灣價值，全力以赴。

►「即日起，我退出老化黨。」