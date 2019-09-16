桃市首推無人自駕巴士　應用在機捷接駁及青埔示範運行

▲桃市首推無人自駕巴士，先應用在機捷接駁。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府首推無人自駕巴士，將用在機場捷運接駁，因青埔地區A17領航站周邊橫山書藝館即將於年底完工，原航空城願景館基地已規劃為原住民文創中心及流行音樂劇場使用，再加上大園高中學生及鄰近社區民眾交通接駁需求，經發局擇定該區域作為自駕巴士示範運行地點，串聯高鐵及機捷，進行軌道運輸延伸接駁公共運輸服務。

市長鄭文燦16日前往桃捷青埔機廠，出席「自駕巴士應用在大眾運輸接駁試運行計畫」時表示，自駕巴士是「亞洲．矽谷」計畫重要項目之一，此次由市府、國發會及交通部三方合作，以青埔為自駕巴士示範運行地點，依目標期程由封閉、半封閉場域逐步串聯高鐵及機捷，進行軌道運輸延伸接駁公共運輸服務。

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▲▼桃市首推無人自駕巴士，先應用在機捷接駁。（圖／市府提供）

此外，桃園也是台灣汽車工業及電子產業重鎮，在綠能、車聯網、AI領域發展也日趨成熟，青埔地區更具備桃機、高鐵及機捷等交通優勢，希望透過自駕巴士合作計畫，讓桃園在未來產業競爭中擔任領頭羊角色。

▲無人自駕巴士依目標期程由封閉、半封閉場域逐步延伸接駁公共運輸服務。（圖／市府提供）



桃園在自駕巴士的推動期程設定短、中、長期目標，短期以今（2019）年9月份開始進行桃捷青埔機廠的示範運行，並導入公共運輸營運服務模式，提供桃捷公司員工接送服務；中期則是規劃明年開始由機捷聯外至週邊社區運行，如A17領航站到大園國際高中的接駁路線；長期目標將沿青埔特區捷運沿線重要據點接駁，串接青埔機廠、桃園高鐵站、華泰名品城、青塘園、A19購物中心、桃園棒球場、航空城願景館，進行完整運行。

包括國發會副主委鄭貞茂、交通部科顧室主任王穆衡、市府經發局長郭裕信、交通局副局長張新福、桃捷公司董事長劉坤億、農博辦公室主任劉怡伶、亞洲矽谷執行中心技術長吳聰慶、台灣智駕執行長沈大維均一同出席活動。