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穿西裝宣戰韓國瑜！吃屎哥「賭韓不會當選總統」：你選上我跳愛河

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▲▼ 吃屎哥 韓國瑜 。（合成圖／翻攝自游兆霖臉書、資料照）

▲吃屎哥（左）、韓國瑜（右）。（左圖／翻攝自Facebook／游兆霖。右圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

網路紅人「吃屎哥」（游兆霖）先前雖挑戰館長失利，不過他今（16日）下午又發文宣戰，且這次的挑戰對象為高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜，文內還提到要以「跳愛河」的賭注，此舉也引發網友們留言討論。

吃屎哥今日在臉書貼出自己的照片，只見他身穿西裝外套和西裝褲，一臉正經地看著鏡頭，貼文還寫下「韓國瑜我吃屎哥要跟你宣戰，我賭你不會當選總統，你選上我吃屎哥跳高雄愛河，說到做到。」

請繼續往下閱讀...

不過部分網友很不以為意，「好了傷口忘了傷痛」、「去吃屎比較有人氣啦」、「有夠無聊的人」、「愛河就是被你們這些人弄髒的」、「跳愛河已經沒看頭了」。還有另一派網友支持表示「第一次支持你」、「第一次希望你不要出糗」、「不會當選啦，你這次安全了」、「我賭你贏」。

▲▼ 吃屎哥挑韓國瑜 。（圖／翻攝自Facebook／游兆霖）

▲吃屎哥挑戰韓國瑜 。（圖／翻攝自Facebook／游兆霖）

事實上最愛以跳海、跳河為賭注，大概就是台北市議員王世堅了，他曾因為打賭輸了公開跳海，不過仍然學不會放棄，2018年九合一又預測韓國瑜不會當選高雄市市長，「否則我又要去跳海。」韓國瑜聽聞後也回應「跳海太危險」、「只會鼓勵他跳愛河」；不過王世堅事後並沒有兌現承諾，2月時還被韓冰開玩笑調侃「還欠跳愛河一次。」

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