影／社區整修水管！86歲老奶奶散步完坐樹下乘涼...下秒「被半棵鋸斷樹木砸死」

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東深圳市近日發生一起意外命案，一名的86歲老人12日到龍華區的某商場外散步，不料卻突然被從天而降的樹枝砸死。據悉，該區正在進行水管整頓作業，所以工作人員正在樓上修剪樹木，不過當時附近卻未拉出封鎖線，因而引發爭議。

▲老奶奶散步完坐在樹下乘涼，沒想到竟被樹木砸死。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，當時一棵樹木從樓上掉下來，附近的人全被嚇壞，一邊大喊一邊躲開。據悉，該名老奶奶隨後發覺到事態不對後正要起身，沒想到下秒立刻就被砸中。目擊者表示，一名工作人員那時正在修剪樹枝，樹下也未拉警戒線或者告示牌，所以老奶奶才會過去，而且還正好坐在修剪的大樹下方。

▲該商場樓上就是社區。（圖／翻攝第一現場）

據了解，老人所在的商場上面是一住宅區，而該社區正在進行水管整修，所以須將樹木清除。家屬楊先生心痛表示，事發時沒有任何警示牌，鋸斷的樹木直接掉下來，「老人家因為平時喜歡在社區裡面活動，所以剛好坐在大樹下，結果人就這樣活活被砸死了。」

一名爆料者12日表示，「這地方平時有很多老人、小孩會聚集在那裡坐一排，這幾天剛好是樓上在修水管，昨天就看到在挖那棵樹，結果今天竟然鋸斷了，還砸到嬰兒車全翻，幸好小孩子當時沒有在車上。」

據悉，目前從事社區綠化的工作相關人員已被帶回派出所接受詢問，而街道地安監部門已開始對作業公司展開調查，具體事故原因仍需進一步確認。

▼事發後，警方封鎖現場進行調查。（圖／翻攝第一現場）

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