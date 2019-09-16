　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／社區整修水管！86歲老奶奶散步完坐樹下乘涼...下秒「被半棵鋸斷樹木砸死」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東深圳市近日發生一起意外命案，一名的86歲老人12日到龍華區的某商場外散步，不料卻突然被從天而降的樹枝砸死。據悉，該區正在進行水管整頓作業，所以工作人員正在樓上修剪樹木，不過當時附近卻未拉出封鎖線，因而引發爭議。

▲社區修剪樹木！86歲老奶奶散步完坐樹下乘涼...下秒「被鋸斷樹枝砸死」（圖／翻攝看看新聞）

▲老奶奶散步完坐在樹下乘涼，沒想到竟被樹木砸死。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，當時一棵樹木從樓上掉下來，附近的人全被嚇壞，一邊大喊一邊躲開。據悉，該名老奶奶隨後發覺到事態不對後正要起身，沒想到下秒立刻就被砸中。目擊者表示，一名工作人員那時正在修剪樹枝，樹下也未拉警戒線或者告示牌，所以老奶奶才會過去，而且還正好坐在修剪的大樹下方。

▲社區修剪樹木！86歲老奶奶散步完坐樹下乘涼...下秒「被鋸斷樹枝砸死」（圖／翻攝第一現場）

▲該商場樓上就是社區。（圖／翻攝第一現場）

據了解，老人所在的商場上面是一住宅區，而該社區正在進行水管整修，所以須將樹木清除。家屬楊先生心痛表示，事發時沒有任何警示牌，鋸斷的樹木直接掉下來，「老人家因為平時喜歡在社區裡面活動，所以剛好坐在大樹下，結果人就這樣活活被砸死了。」

一名爆料者12日表示，「這地方平時有很多老人、小孩會聚集在那裡坐一排，這幾天剛好是樓上在修水管，昨天就看到在挖那棵樹，結果今天竟然鋸斷了，還砸到嬰兒車全翻，幸好小孩子當時沒有在車上。」

據悉，目前從事社區綠化的工作相關人員已被帶回派出所接受詢問，而街道地安監部門已開始對作業公司展開調查，具體事故原因仍需進一步確認。

▼事發後，警方封鎖現場進行調查。（圖／翻攝第一現場）

▲社區修剪樹木！86歲老奶奶散步完坐樹下乘涼...下秒「被鋸斷樹枝砸死」（圖／翻攝第一現場）

►即日起，我退出老化黨。

ET快訊
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一前完成建交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

每天固定時間大吐！富家女分手欲復合尋「神秘高人做法」　超慘結局曝光

15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉「不自然前仰」雙雙身亡！

人妻懷孕34周引產…遺體告別時「腦畸形死胎」突復活　17月後氣炸告醫院

快訊／陸客自由行鬆綁！福建赴「金馬澎個人遊」簽證20日恢復

後座同學「雙手打爆塑膠袋」！13歲女孩右耳突劇痛...就醫被告知：沒救了

街上遇小三！正宮氣炸坐她身上「猛甩巴掌+扯髮撞地」…網看傻：該打老公吧？

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

每天固定時間大吐！富家女分手欲復合尋「神秘高人做法」　超慘結局曝光

15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉「不自然前仰」雙雙身亡！

人妻懷孕34周引產…遺體告別時「腦畸形死胎」突復活　17月後氣炸告醫院

快訊／陸客自由行鬆綁！福建赴「金馬澎個人遊」簽證20日恢復

後座同學「雙手打爆塑膠袋」！13歲女孩右耳突劇痛...就醫被告知：沒救了

街上遇小三！正宮氣炸坐她身上「猛甩巴掌+扯髮撞地」…網看傻：該打老公吧？

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

大陸熱門新聞

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃..

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

24歲女師凌晨墜樓自殺？屍體脖..

他和超正未婚妻人行道上被撞身亡

三寶駕駛突撞鋼柱　白車驚現完美..

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

連續2嫩妹海島失聯　家屬揭詭異..

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

同學「打爆塑膠袋」...13歲..

19歲女海島失聯　最後影像爆「..

陸客自由行鬆綁？福建赴金馬澎2..

15歲少女突倒水中！好心男伸手..

誘索羅門斷交台灣　南早：下一個..

更多熱門

相關新聞

拖把狗散步回家　發現小朋友搭便車

大型狗狗需要大量運動，每天至少需要外出三次散步、排泄，而飼主帶狗出門散步，一定常常遇到各種事件，這隻「可蒙犬」（Komondor）的主人發現牠身上有離奇附著物，仔細一看差點沒嚇死。

有潔牙骨才肯散步！肥汪憨笑想吃

抱怨社區門禁太嚴！網：恐怖情人進去怎辦？

新板豪宅逆轉勝？！　「馥華雲鼎」低樓層賣出中樓層價

狗狗散步撿到「姊夫」緊叼3公里

關鍵字：

老人樹木修剪社區散步

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面