美公司打造太空飯店　計劃2025年營運，每週接待百位遊客

▲太空旅行不是夢，美國已經有公司預計2025年將投入營運。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國公司Gateway Foundation看準未來太空旅行的風潮，準備打造巨大的「太空飯店」Von Braun，可以作為別墅、飯店或商業活動等私人用途，也可以提供空間給政府進行研究，預計在2025年全面投入營運。

據《NBC》報導，Von Braun建築設計師阿拉托瑞（Tim Alatorre）表示，太空飯店上不但可以體驗低重力籃球、低重力彈簧床和攀岩，還會有餐廳、酒吧、音樂會、電影放映等休閒空間或活動。

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美國亞利桑那大學圖森分校工程學院副教授沃爾夫岡.芬克（Wolfgang Fink）認同將會出現太空酒店，「我相信它絕對會發生，這不是科幻小說的情節。」

美國亞特蘭大喬治亞理工學院教授格倫.萊特西（Glenn Lightsey）則表示，「我們距離實際營運這些酒店還有一段距離，它即將出現很令人興奮，但還需要一些時間才能實現。」

目前Gateway Foundation計劃在2025年全面投入營運，預估每週可接待100位遊客。阿拉托瑞說，起初可能只有富豪能負擔太空旅行的費用，但未來目標是讓每個人都能好好享受太空體驗。

▼ 美國公司搶攻太空旅遊商機，擬打造巨大太空飯店。（影片／翻攝自YouTube／The Gateway Foundation）