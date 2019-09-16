玩具車停貨車停車格還貼字條　警彎腰拍照取締...當廢棄物處理

▲玩具車停貨車停車格！警將現場狀況拍照存證。（圖／翻攝自臉書《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》）

記者孫于珊／台北報導

台北市士林區延平北路五段16日早上8時許，一處貨車卸貨停車格停了一台MINI廠牌的藍色兒童玩具車，擋風玻璃上還貼了一張「玩具車也是車，請勿移車」的字條，吸引了不少路過民眾目光，員警也到場「拍照取締」，有網友就將這「奇景」PO上網，有人笑翻，也有人狂酸警察「沒車牌，拍照有用嗎？」引發熱議。

據了解，警方獲報後，到場一看也是傻眼，先幫玩具車的違規行為拍照存證，由於不是一般自小客車，因此只能聯絡清潔隊依《廢棄物清理法》處置。亂丟垃圾可罰1200元以上、6000元以下罰鍰，若車主現身，想把「棄置」在停車格的玩具車尋回，將會收到罰單，受到應有處罰。

至於將玩具車停放在停車格原因，警方無法從車上得知車主相關資訊，可能是惡作劇，也可能是報復，或許車主曾將愛車停在貨車停車格而遭開單才會如此惡搞，諸多可能原因，警方都不排除，但也不再多做揣測。

▼玩具車停貨車停車格，還貼字條留言「玩具車也是車，請勿移車」。（圖／翻攝自臉書《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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