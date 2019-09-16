台南推優質宮廟行動公約簽署約制擾民　110報案電話銳減7成

▲台南市警局力推優質宮廟行動公約簽署約制擾民，110相關報案電話銳減7成，成果顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市是文化古都，廟宇數居全台之冠，廟會活動頻繁，交通、噪音、鞭炮空污及垃圾亂丟，造成擾民，甚至陣頭鬥毆影響社會治安，台南市警局推優質宮廟行動公約簽署約制擾民，實施後今110報案電話銳減7成。

警方說自2019年5月10日起至5月30日止，針對台南市2758家宮廟（有立案1630間、未立案1128家）結合市府民政局、消防局、環保局等相關局處，以各警分局為單位，辦理「優質宮廟、文化府城」行動公約分區座談會共計16場次，邀集台南市約4成6宮廟主委、代表人共1289人出席，並有1268家宮廟完成行動公約簽署，推動「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等6大主軸，有效達成宮廟「自律」共識。

在邀集宮廟簽署行動公約後，市警局統計110受理廟會妨礙安寧案件數6月有37件，與5月85件相較減少48件（56.47％），與去年6月105件同期比較，案件數更減少近7成（64.76％）。深夜時段的晚上10時至翌日8時報案件數今年至今5件，比去年43件的減少案件率更趨近9成（88.37％），本次座談會有效和各宮廟達成共識，期盼宗教力量自律，展現台南廟會新文化。

市警局說，在7、8月份110受理廟會妨礙安寧案件數雖略有增加，但與去年同期比較已大幅減少，可見與宮廟完成行動公約簽署有效約制，目前有新北市、桃園市、台中市、彰化縣、 雲林縣、高雄市比照辦理。