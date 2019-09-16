影／國1林口段9車連環撞！國道警淚訴「心都涼一半」　曝2大肇事原因：希望改變

記者陳韻如／綜合報導

國道1號北上林口A出口16日上午7時許發生一起9車追撞車禍，一輛大貨車疑未注意前方路況，追撞8輛小客車後翻覆，有車輛還因此被撞成廢鐵，完全看不出車型。事後國道公路警察局痛心發文表示，「抵達現場看到車損時，原本心都涼了一半...一個小疏忽可能釀成大事故」，另外還提到2大車禍原因，希望大家能夠多注意，「降低這樣的事故發生」。

▲國道北上42.3公里處，9車連環撞幾成廢鐵。（圖／記者楊淑媛翻攝）

這起車禍發生在16日上午7時許，吳姓男子開著大貨車載布料從彰化北上，行經林口A出口時，疑似未注意前方車況，直接追撞前方車輛，吳男撞上第一部轎車時，趕緊將方向盤往右轉閃避其他車輛，但仍撞了8部小客車後翻覆。

警消獲報到場，8部小客車被撞成爛鐵，立即將8名傷者送往醫院救治，所幸都僅受撕裂傷及擦挫傷，還請來吊車將大貨車翻正；整起事故佔用了4個車道車流回堵，經警方疏導後一小時，交通恢復順暢，警方後續將調閱大貨車行車記錄器，釐清肇事原因。

▲這起車禍造成9輛轎車追撞，所幸駕駛及乘客都無大礙。（圖／記者楊淑媛翻攝）

事後，國道公路警察局在臉書粉絲專頁發文寫道，「有時候常在想，如果可以藉由取締，降低這樣的事故發生，即使被罵，我們也願意承受」，16日這起車禍發生後，當公路警察抵達現場看到車損時，「原本心都涼了一半」，所幸現場大部分駕駛及乘客僅受輕傷，「但是否每次都能靠運氣，這樣的車損恐怕也是難以承受之重」

國道警察也提到，目前有分析出肇事最大的2大原因，一是「變換車道」、二是「未保安距」，而這往往又跟速度管理有關。台灣的高速公路上，只要在塞車的路段，就會有駕駛一直利用空檔變來變去，「但這樣真的會比較快抵達嗎？也許沒發生事情時，可以快個10分鐘，一旦發生事情，也有可能晚7天回家」。

此外，國道警察也拿日本舉例，日本的駕駛很少變換車道，大部分都維持在速限中，即使塞車也不會變來變去，「真的很希望透過大家共同努力，來改善國道的交通」。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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