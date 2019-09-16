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全台首場「無人機考照」17日登場！40人搶考　術科要考7大項目

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▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲全台首座無人機考場位於苗栗後龍溪畔，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

駕駛無人機也要考證照了！民航法遙控無人機專章將於明年3月底施行生效，若未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行可開罰6萬至30萬。全台首場無人機駕駛登記證考試將於17日登場，學科測驗在台北、台中辦理，術科測驗則於18日在全台第一座位於苗栗後龍溪畔的「遙控無人機術科測驗場地」舉行，首批共有40位考生報名，若通過即可成為官方認可的無人機駕駛員。

民航法中的遙控無人機專章明年3月底施行生效，依規定，250公克以上無人機應註冊管理，2公斤以上須考照才可飛行，未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。

請繼續往下閱讀...

▲全國首座無人機考場，預計2019年9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無人機術科考試共有7個項目，包含定點起降與四面停懸、八字水平圓等。（圖／記者黃孟珍翻攝）

民航局規定，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤但是要在活動場所空拍，都需要有證照；其中學科考試採電腦化作業，考完馬上就會知道成績；術科考試內容則有7個項目，包含飛行前檢查、定點起降與四面停懸、八字水平圓、側面停旋及前進後退、高度保持五邊飛行、緊急程序處置、飛行後檢查等。

民航局表示，首場無人機駕駛登記證考試17日登場，預計有40位考生參加測驗，在明年無人機專章上路前，預估還會有約2000位左右政府機關需求人才及民航局培訓種子教官參加考試。待法規正式實施，已通過考試的考生可直接換發民航局核發的合格操作證。

 *學科測驗規範（試行）
https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2620&lang=1

*術科測驗規範（試行）
https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2621&lang=1

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