李佳芬祖墳涉濫葬農地　雲林縣府「還沒收到說明」將開罰3萬

▲李佳芬祖墳違法葬在農地，雲林縣府將依現行法規處置。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬祖墳被爆違法葬在農地上，8月初西螺公所會同李佳芬叔叔前往會勘丈量，縣府民政處8月12日依照《殯葬管理條例》第83條現行法規辦理，給予1個月的改善補申請程序，16日是最後期限，若無法在下班前接到補正函文，將處最低3萬元罰緩，預計3天後會寄出裁處書。

李佳芬位於雲林縣西螺鎮埔心段的祖墳，7月23日傍晚被匿名檢舉者投書雲林縣長信箱，表示該處為農地卻未農用，有違建的疑慮，雲林縣政府民政處隨後也證實此消息，表示李佳芬的祖墳用地是向農田水利會承租的農地。

▲李佳芬叔叔拉布條作無言抗議。

雲林縣農業處當時也指出，祖墳用地為都市計畫區內的農地，必須農用是事實，除此之外，根據新修訂的《殯葬管理條例》不論農地或私人土地全部禁葬，而此用地為水利用地，縣政府會尊重水利會，水利會租約到期後將不再續約。

雲林縣府指出，李佳芬娘家祖墳涉濫葬是確定的，民政處已在8月12日發文通知墳墓管理人李日良提證明陳述意見，以文到日8月14日計算，給予一個月陳述意見的時間，但因遇到中秋連續3天假期，截止時間順延到9月16日，縣府目前還未收到李家的說明。

民政處表示，本案將依據《殯葬管理條例》第83條規定，墓主違反第40條第2項或第70條規定者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰；首次將裁罰最低3萬元罰款。

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