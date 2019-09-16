　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李佳芬祖墳涉濫葬農地　雲林縣府「還沒收到說明」將開罰3萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲李佳芬祖墳違法葬在農地，雲林縣府將依現行法規處置。（圖／ETtoday資料照，以下同）

▲李佳芬祖墳違法葬在農地，雲林縣府將依現行法規處置。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬祖墳被爆違法葬在農地上，8月初西螺公所會同李佳芬叔叔前往會勘丈量，縣府民政處8月12日依照《殯葬管理條例》第83條現行法規辦理，給予1個月的改善補申請程序，16日是最後期限，若無法在下班前接到補正函文，將處最低3萬元罰緩，預計3天後會寄出裁處書。

李佳芬位於雲林縣西螺鎮埔心段的祖墳，7月23日傍晚被匿名檢舉者投書雲林縣長信箱，表示該處為農地卻未農用，有違建的疑慮，雲林縣政府民政處隨後也證實此消息，表示李佳芬的祖墳用地是向農田水利會承租的農地。

▲李佳芬祖墳違法葬在農地，雲林縣府將依現行法規處置。（圖／ETtoday資料照，以下同）

▲李佳芬叔叔拉布條作無言抗議。

雲林縣農業處當時也指出，祖墳用地為都市計畫區內的農地，必須農用是事實，除此之外，根據新修訂的《殯葬管理條例》不論農地或私人土地全部禁葬，而此用地為水利用地，縣政府會尊重水利會，水利會租約到期後將不再續約。

雲林縣府指出，李佳芬娘家祖墳涉濫葬是確定的，民政處已在8月12日發文通知墳墓管理人李日良提證明陳述意見，以文到日8月14日計算，給予一個月陳述意見的時間，但因遇到中秋連續3天假期，截止時間順延到9月16日，縣府目前還未收到李家的說明。

民政處表示，本案將依據《殯葬管理條例》第83條規定，墓主違反第40條第2項或第70條規定者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰；首次將裁罰最低3萬元罰款。

生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

順澤宮冠軍神帽預約超過4萬頂　廟方祭絕招處理…全面拒絕接單

白髮警被罰站路口連續3週？　西螺警分局：非懲罰！今天他排休

ET快訊
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一前完成建交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

快訊／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

LIVE／上任3年半被斷6邦交國　蔡英文晚間7點30分親上火線說明

1.55萬元→2500元！沙國砍簽證費　郭台銘：讓全世界再成為我們的舞台

快訊／曝沙國「砍1.3萬簽證費」行程　郭台銘：讓世界再次成為我們的舞台

快訊／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國擁有無限商機

獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一國慶前完成建交

快訊／索羅門與台斷交　吳釗燮：索國政治人物似乎比較關心自己的口袋

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

快訊／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

LIVE／上任3年半被斷6邦交國　蔡英文晚間7點30分親上火線說明

1.55萬元→2500元！沙國砍簽證費　郭台銘：讓全世界再成為我們的舞台

快訊／曝沙國「砍1.3萬簽證費」行程　郭台銘：讓世界再次成為我們的舞台

快訊／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國擁有無限商機

獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一國慶前完成建交

快訊／索羅門與台斷交　吳釗燮：索國政治人物似乎比較關心自己的口袋

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

逛手機行想放屁！下秒「土色泥漿」炸出沿小腿留下…店員一旁認真工作

政治熱門新聞

郭台銘幕僚：副手已定　等亮牌

幕後／索羅門敲定北京150億金..

北漂媽媽狠酸韓國瑜　435字駁..

餵狗喝酒挖　林佳新：越黑越強大

最強菜農林佳新要選了！遷戶口迎..

蔡沁瑜：郭台銘副手已有定見　今..

半年前承諾被挖出挨批　韓：20..

郭台銘讓沙國大砍1.3萬元簽證..

韓國瑜批丁守中　黃暐瀚：他真的..

若郭真的參選！吳敦義：勇於面對

蔡英文親上火線　說明台索斷交

登記參選前關鍵時刻！張淑芬停留..

馬英九致詞後…韓國瑜「2度伸手..

快訊／郭台銘參選「胸有定見」　..

更多熱門

相關新聞

花蓮「松成號」捐4千份月餅　助弱勢過節

深耕花蓮數十年的松成號國際有限公司在中秋節前夕發送中秋月餅禮盒，全縣總計送出4000份，其中透過花蓮市公所社福公益平台的管道，捐贈給設籍花蓮市的中低收入、低收入戶及近貧家庭與社福機構等總計有1800份，花蓮市長魏嘉賢8日頒發感謝狀，對於該公司致力公益的善舉，給予高度肯定。

韓國瑜被爆住飯店花4萬！韓競辦：3天內道歉否則提告

李佳芬怨黨沒幫忙　吳敦義：韓努力到哪了

周刊爆郭給錢求不選　韓辦嚴正駁斥

韓國瑜越來越瘦　李佳芬：以前34腰…現在變32

關鍵字：

濫葬農地李佳芬殯葬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面