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偷救護車行車紀錄　男騎車自摔…救護員一眼認出「就是你！」

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▲男子偷救護車行車紀錄器，騎車自摔警救護發現被逮。（圖／警方提供）

▲男偷救護車行車紀錄器，騎車自摔警救護發現被逮。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名陳姓男子在16日上午，竟趁著平鎮消防分隊的救護人員忙於救護時，偷走了救護車上的行車紀錄器，消防隊員將民眾送往醫院治療後，回程時向平鎮警分局報案，疑似偷東西的陳男也因騎車自摔被警方帶回，恰好被正在做筆錄的消防隊員認出，陳男當場被警方逮捕送辦。

平鎮警分局平鎮派出所副所長蕭美賢表示，消防局平鎮消防分隊在16日上午清晨8時12分許，出勤至平鎮區南平路上救護一名婦人，在救護的同時，消防隊員看見有名戴著黃帽的男子，在救護車旁鬼鬼祟祟，但消防人員還是以救護為優先，車上2人都離開救護車執行救護工作。

就當消防隊員準備將傷患送往醫院救治時，果然發現救護車內的行車紀錄器不翼而飛，但消防人員還是先以救護傷患為優先，將婦人安全送往醫院救治後，回程繞往平鎮警分局報案。▲男子偷救護車行車紀錄器，騎車自摔警救護發現被逮。（圖／警方提供）

▲警方在陳男機車的置物箱內，起出行車紀錄器。（圖／警方提供）

就當消防人員正在製作筆錄時，轄區平鎮派出所也獲報在平鎮區南平路有民眾騎機車自摔，員警到場處理後，發現男子手腳都有擦挫傷，但男子堅決不要至醫院治療，員警只有先將男子帶回派出所了解。

男子一走進派出所，帶黃帽的特徵馬上被消防隊員認了出來，一開始陳男還矢口否認，直到警方在陳男機車的置物箱內起出行車紀錄器後，陳男還是否認犯案，警方訊後，將這名膽大包天的男子，依違反竊盜罪嫌，移送地檢署偵辦。

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