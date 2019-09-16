拍賣大數據解密愛買族星座　Top 1揭火象人很敢花錢

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Yahoo奇摩拍賣發布「Y拍消費大數據」（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲Yahoo奇摩拍賣邁入18年，特別發布「Y拍消費大數據」，洞察最熱搜、最熱銷的商品以及最愛買星座。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

拍賣網站什麼都有、什麼都賣，以Yahoo奇摩拍賣來說，平台每天有超過百萬件新品上線，對此，在剛出爐的「Y拍消費大數據」中，分享18年來的趣味消費觀察，包括全台最愛買星座由射手座奪冠，而推動公益拍賣以來累計競標金額破億，其中由中田英壽簽名球鞋球衣，競標金額破千萬創紀錄拿下第一高標。

Yahoo奇摩拍賣盤點平台用戶輪廓發現，消費主力以25～34歲小資族及35～44歲輕熟齡為大宗，其中又以35～39歲消費力最強勁，用戶最愛在「小週末」的週三及每晚9～10點間挖寶找便宜、找絕版、找特別的商品，而最愛買星座Top5由射手拿下第一，其次是天秤、處女、水瓶、獅子。

進一步挖掘平台大數據發現，今年消費者最熱搜3大品牌分別為adidas、Switch、Nike；累積最熱銷商品Top3則為可集點兌換的「點數」、異軍突起的「保養品后精華液」及「汽車防撞條」，今年上半年光點數交易即近十萬筆，掀起一股「點數商機」風潮。

而自2002年推動公益拍賣以來，累計競標金額破億，其中以中田英壽簽名球鞋球衣競標破千萬創紀錄，第2名則是815萬的三星S7 edge蝙蝠俠限量手機 ，知名藝術家蔡國強的爆破草圖以550萬元拿下第三高標，競標金額全數捐給公益團體。

此外，Yahoo奇摩拍賣累積超過3,400位直播賣家，每天超過60場直播，累計觀看次數破3億，觀看人次多到可塞滿超過1,000座小巨蛋，其中又以珠寶玉石、精品直播最受青睞。2018年攜手Yahoo日本及Buyee展開跨境電商合作後，觀察台灣網購族最愛蒐藏的Top3日貨包含古董、玩具/模型、精品包，最高曾賣出一顆價值150萬日幣的黃石古玩。

Yahoo奇摩拍賣適逢18週年，即日起至10/13推出「4大神級優惠」，包括商品下殺3折起、App下單抽萬元純金御守、團購精省享優惠與Line Point 3%回饋等好康。蝦皮購物則以韓系美妝夯品參戰，攜手韓國愛茉莉太平洋旗下LANEIGE蘭芝、IOPE 艾諾碧兩大品牌於9/16～9/19推出「超級品牌日」，蘭芝經典多款唇膏買就送絕色晶透唇萃、IOPE青春活顏菁粹保濕12件組下殺3折，另有新品蘭芝睡美人香氛水凝膜、睡美人晚安唇膜限定組合獨家開賣，下單再加碼抽Marc Jacobs相機包。

東森購物9月推出「皇家瑰寶專案」，網羅國內知名珠寶品牌拿出壓箱寶，精選寶石皆有GIA認證，特殊規格是市面上絕無僅有的珍稀品，於9/3～9/19每週二、週四晚間22:40，在電視購物47頻道開賣。

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