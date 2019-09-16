因應十一閱兵飛行安全　北京7行政區「禁飛鳥類、氣球」

▲解放軍閱兵示意圖。（圖／微博／人民日報）

記者劉亭／綜合報導

中共建政70周年即將到來，因應10月1日將舉行的閱兵飛行活動安全，北京市政府15日發佈通告，7個行政區域為淨空限制區，除了慶祝活動期間的閱兵飛行活動以及和平鴿、氣球等放飛活動外，禁止放飛、升放任何影響飛行安全的鳥類動物和其他物體。

北京市人民政府通告中指出，根據相關法規規定，自2019年9月15日零時起至2019年10月1日24時止，將東城、西城、朝陽、海澱、豐台、石景山、通州等7個區的行政區域設置為淨空限制區。

▲配合十一閱兵演習，北京地鐵部分路線曾封站 。（圖／記者任以芳攝）

詳細規定包含：

一、在淨空限制區內養殖鴿子等鳥類動物，必須進行圈養並禁止放飛。

二、信鴿協會要做好協會會員、公棚、俱樂部等的組織管理工作，監督其嚴格遵守有關規定，不得影響飛行安全。

三、在淨空限制區內禁止升放無人機、風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

四、淨空限制區所在的區政府要組織公安、城管執法、市場監管等有關部門和街道辦事處、鄉鎮政府，對影響飛行安全的隱患進行認真排查。各級軍事設施保護委員會和公安、城管執法、市場監管等有關部門要對違法違規行為依法予以處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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