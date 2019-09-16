推特爆料達人洩密　iPhone 11 Pro盒裝走黑色神祕風

▲iPhone 11 Pro。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple最新三款iPhone已在上週（9/11）亮相，不過在外盒包裝上遲遲都未曝光；而推特爆料達人Ben Geskin稍早釋出了四張手機盒裝照片，上頭寫著「Coming soon」，且還標注了iPhone 11 Pro Max，暗指iPhone 11 Pro可能會有黑色盒裝。

根據照片中顯示，金色的iPhone 11 Pro Max搭配黑色外盒，兩側會印上「iPhone」金色字樣。不過Ben Geskin並沒有進一步洩漏夜幕綠與黑色款的iPhone 11 Pro Max將會有什麼樣的外盒設計。

▼iPhone 11 Pro盒裝可能走黑色神祕風。（圖／翻攝自推特）

不過iPhone採用黑色盒裝並非第一次，早在推出iPhone 7時，就曾經有黑色的外盒設計，不過當初會有這樣的設計概念，是因為當年要宣傳曜石黑新色，才會用黑色盒裝才吸引消費者注意。

有些人認為，如果黑色盒裝屬實，那麼將會讓人著迷，因為iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max所主打的族群就是專業（Pro）等級，而黑色恰好也帶給人「專業感」。