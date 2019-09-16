影／市政場合韓粉高舉選舉旗幟「大進場」　跟著韓國瑜進區公所

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日前往岡山區請益座談，不少韓粉得知後，提早守候在岡山區公所外，等候韓國瑜現身，韓粉們手拿國旗，甚至還有韓國瑜競選旗幟，眾人就這樣拿著旗幟跟著韓國瑜進區公所，大喊「韓國瑜加油、唯一支持韓國瑜」，市政請益行程一秒又變成造勢活動。

▲韓粉們舉著旗幟跟在韓國瑜後頭。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜競選旗幟排在區公所外頭。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜開啟區里請益行程，16日來到岡山區，不少韓粉得知訊息，早早就在區公所外頭守候，一整排韓國瑜競選旗幟，就排在區公所外頭，一見到韓國瑜出現，支持者全歡呼，高舉旗幟一路跟著韓國瑜進區公所，一邊大喊「韓國瑜加油」、甚至還有「唯一支持韓國瑜」，宛如大進場般，讓市政請益行程又變調。

▲韓粉們舉著旗幟跟在韓國瑜後頭。（圖／記者洪正達攝）

不僅支持者舉旗幟跟進區公所，甚至連區公所人員還協助引導，不免引發質疑行政不中立，韓國瑜則說「我們再三呼籲禮拜一到禮拜五是上班時間，今天來岡山是跟市民面對面的請益，也很多不同地區的里長、地方的人都希望能跟市長面對面，所以我們呼籲千萬不要碰政治選舉，今天再次呼籲星期一到星期五在高雄市跑市政的時候，盡量能夠行政中立好不好，謝謝大家的熱情」。