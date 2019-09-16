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影／郭台銘態度堅定不回頭？　吳敦義：不不不！會運用各種方法接觸他

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記者羅婉庭／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘可能將在17日申請登記連署參選2020總統，國民黨主席吳敦義16日回應，黨會盡一切可以做的，但沒辦法確認他能夠回頭，他們會運用各種方法接觸，希望郭台銘能夠回頭，還是會盡最大的努力。

郭台銘已經退黨，獨立參選大勢底定，9月17日是申請登記為正副總統被連署人的最後期限，幕僚上午透露「郭台銘已胸有定見」。對此，吳敦義下午出席國民黨召開「立法實務研討會」受訪時表示，會嘗試一切能做的但沒辦法確認他能夠回頭，媒體追問「所以確定郭台銘不會回頭了嗎」他連忙說「不不不不不！現在我不能決定，決定是他決定」

吳敦義強調，還是會盡一切努力，希望郭台銘能夠回頭，但是不一定（會成功），對於國民黨態度是否應該更強硬，他則回應「謝謝啦」隨後快步離去。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午受訪時表示，希望外界再給郭台銘多一點時間思考，明天中選會下班前一定會對外說明，「今天不管說選或不選，最重要的，就是郭台銘心中已經有定見。」

但她也說，若決定登記參選，幕僚會代理執行作業，郭台銘本人不會親自去中選會登記。所有動作的時間點都尚未決定，郭台銘是很有效率的人，因此若17日要舉行記者會，也會迅速地準備好，他9月17號一定會給外界交代。

蔡沁瑜坦言，其實這段時間以來，陸陸續續的不管是勸進或勸阻的聲音都有，這當中當然包括郭台銘的親朋好友，郭台銘本身不是一個怯戰的人，他也不是一個好戰的人，做任何決定他都必須要考慮這個決定是不是真的能夠為國家好、為台灣民主好，為台灣的未來更好，所以他在做決定之前，必須要花很多心力去思考這個決定是不是對的。 

▲▼吳敦義出席國民黨立法院實務研討會 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義出席國民黨立法院實務研討會。（圖／記者屠惠剛攝）

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