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100分鐘發表會有20分鐘講相機　分析師：蘋果正變身為相機公司

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▲▼iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果此次在100分鐘的發表會上，花了13分鐘談論iPhone 11 Pro的攝影功能，至於iPhone 11的攝影功能，蘋果則談論了7分鐘。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果上周發表了iPhone 11系列三款新機，作為一支「智慧型手機」它仍然可以發送簡訊、下載應用程式或進行視訊通話等，但蘋果在發表會上對手機的功能隻字未提，反而花費了很多時間及精力來行銷及宣傳新機的相機功能。種種跡象皆顯示出，蘋果可能在逐漸轉變成一家「相機公司」。

CNBC報導，行業分析師指出，這意味著蘋果認為「相機技術」是iPhone擁有最大改進空間的部分，也是唯一可以與三星、華為等競爭對手區隔開來的差異點，畢竟它們近來在某些功能上已與蘋果相當甚至是超越iPhone。德意志銀行分析師昂格（Jeriel Ong）也在其報告中寫道：「相機、相機、相機，這就是新iPhone 11。」

獨立蘋果分析師賽巴特（Neil Cybart）指出，蘋果此次在100分鐘的發表會上，花了13分鐘談論iPhone 11 Pro的攝影功能，時長甚至超過Apple Arcade、Apple TV+或新的iPad，僅較Apple Watch Series 5的16分鐘略短。至於iPhone 11的攝影功能，蘋果則談論了7分鐘。「蘋果正在擁抱所謂的相機平台，並將之定位為新iPhone的顯著特徵。」

蘋果全球行銷資深副總裁席勒（Phil Schiller）在發表會上稱相機功能是iPhone最受歡迎的一部分。執行長庫克（Tim Cook）也表示該公司安排了800人，致力於改進iPhone的相機功能。除了配色，多一顆鏡頭也成為今年iPhone最顯著的外觀差異。由於今年iPhone的外觀設計與去年差異不大，因此突出其鏡頭設計是在廣告上區分iPhone 11系列機款及前代iPhone XS的重要方式。賽巴特說：「iPhone背面的攝像頭數量將以一種怪異的方式成為社交信號。」

蘋果今年特別專注於相機功能的主要原因很簡單，即消費者相當關心相機質量，且會利用手機拍攝大量照片。Gartner分析師齊默爾曼（Annette Zimmerman）表示，相機是「消費者最關心、也是大多數人期待創新之處。因為這對用戶來說是一個相當簡單的基準，因為它很容易就能觀察得到。」根據圖片分享網站flickr的統計，iPhone是該網站上最常使用的相機設備。Forrester分析師阿斯克（Julie Ask）表示，「相機是消費者升級手機的重要原因之一。」除此之外，螢幕也是消費者在升級時考慮的關鍵功能。

▲▼iPhone 11 Pro。（圖／路透）

▲智慧型手機上「專業」攝影的興起導致相機銷量急遽下滑。（圖／路透）

不過分析師也指出，蘋果仍須趕上三星或華為這些競爭對手的步伐，它們先前都已發布多鏡頭智慧型手機，華為甚至採用了機器學習技術將照片結合以獲得更好的效果。夜間模式就是一個例子，這項新功能主要是使用機器學習來調亮低光源下拍攝的照片。與先前Google Pixel手機的Night Sight功能類似。

齊默爾曼表示，蘋果的「秘密武器」在於其軟體及利用AI進行攝影。「他們展示了深度融合（Deep Fusion）功能，用於拍攝小細節，這些都是由A13 Bionic晶片的AI所驅動的。」她指出，「這需要大量的資源，只有少數人能做到這一點，因此蘋果得以躋身前五名，但它們是第一個利用AI及高接智慧型手機推出三鏡頭手機的公司嗎？不是。」事實上，華為及三星目前都有在銷售三鏡頭智慧型手機。

根據風險投資家馬利克（Om Malik）對相機和影像產品協會的統計數據進行的分析，智慧型手機上「專業」攝影的興起導致相機銷量急遽下滑。2018年銷售的數位相機僅有2000萬台，遠低於2008年的1.2億台。與此同時，蘋果於2018財年銷售了近2.18億支iPhone，IDC估計當年智慧型手機的銷售量為14億支。

「由於每年銷售數億支手機，蘋果、Google、三輕及華為等公司有可能投入數十億資金研究和改進手機鏡頭，更不用說改進軟體及演算法了。」馬利克寫道，「多虧了更好的晶片、更好的處理器、更好的感測器及不斷改進的演算法，未來是屬於計算攝影學（Computational Photography）的。」

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