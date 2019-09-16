影／投資達人妙喻：買股票像創業、買基金如進民營企業、投資ETF好比從事公職

記者陳心怡／台北報導

ETF（指數股票型基金）近期越來越多人關注討論，投資美國市場模式也發生質變，被動型股票基金規模已經超越主動型股票基金，來到4.271兆美元。ETF真的那麼簡單容易就能賺到錢嗎？《雲端最有錢》節目中，三位來賓指稱自己都是靠投資ETF，達成10年賺3倍超高績效。

很多小資上班族想學投資，但礙於工作忙、沒時間研究股票，對於一個投資新手來說，到底該從什麼角度和產品進場呢？三位來賓們不約而同一口地說：「買ETF準沒錯！」。知名理財部落客 賤芭樂 提到，假如今天以一位只有10萬元的入門小資族而言，就投資報酬率來講，除非短線做價差，才比較有可能錢滾錢累積財富，但考量到上班族沒太多時間，因此投資穩定的ETF是不錯的選項。

賤芭樂 比較股票、基金、ETF三者間的差別，他認為ETF就好比公職，在公家機關上班，風險低、波動最穩定，報酬雖然不是最高，但相較股票、基金算是穩定的；基金的話就像是去民營機關上班，有的時候賺得會比公家單位多，但也要看老闆、看景氣；至於股票，就等同於自己創業，通通一手包辦，利潤自己全收，但風險也是最大的。

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▲股票、基金、ETF三者比較。（圖／翻攝自雲端最有錢）

ETF專業投資人黃柏仁表示，不要覺得買ETF好像很無趣，像0050（元大台灣50）就可以想成自己是跟全台灣前50大公司的大股東擁有相同的報酬率，感覺起來舒服多了。

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