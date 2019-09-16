日櫻島火山噴發「黑灰竄升海拔3900m」　一路向南飄…屋久島都受害

記者林瑩真／編譯

日本九州鹿兒島縣櫻島火山16日早上7時46分火山噴發，火山灰噴升至2800公尺（海拔3900m）高空，畫面相當壯觀，引起日本媒體報導。

綜合日媒報導，噴發的是櫻島的南岳山頂的火山口，2800公尺也成為7月28日後以來最高點，隨後中岳第一火山口也不斷噴火。受此影響，火山口以南方向瀰漫著火山灰，鹿兒島市持續有火山灰降下，連帶影響至屋久島。

報導指出，櫻島火山本就是一座活躍的複式火山，距離市區僅8公里，是當地知名景點。不過，日本氣象廳9月初就觀察到地下岩漿上升，考慮到地殼運動活躍，很快發布警戒，果然在16日火山噴發。

只是此次火山噴發不代表已經釋放全部的能量，不排除之後還有噴發可能，因此氣象廳仍持續等級3的噴發警戒，提醒民眾不要靠近，同時注意降下的火山灰。

Sakurajima 桜島 erupted with height 2800m - 16/09/2019 07:46 JST pic.twitter.com/qyigXKJIZV — VolcanoYT (@VolcanoYTz) September 15, 2019

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