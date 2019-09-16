首場無人機考試9/17苗栗後龍登場　40名玩家術科見真章

▲全球首座無人機術科測驗場地明日將正式開考。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者徐愷昕／綜合報導

2020年3月底民航法「遙控無人機專章」將正式施行，交通部因應法規上路，選定在苗栗後龍設立全球首座術科測驗場地，12日正式啟用後，17日將舉辦首場考試，預計會有40位考生到場共襄盛舉。

國內首場無人機駕駛登記考試將於明日登場，學科測驗於台北及台中舉行，術科則是在月初剛啟用的苗栗縣後龍溪畔模型飛機場進行測驗。苗栗後龍溪畔因附近沒有限航區、機場、飛行場或人口稠密區域，非常適合遙控無人機，過去早是航模玩家的練飛勝地。民航局表示，此次參加並通過預考者仍須在無人機專章明年生效後，才會核發證照，明日首場預計將有40位考生報名，後續因應政府機關需求人才，以及民航局的培訓種子教官，預估將有2000人報名考照。

▲全國首座無人機考場，9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

民航局曾表示，通過無人機考驗發放的證照稱為「操作證」，概念類似駕照，證明操作者對無人機有一定的基本認識，其中一般玩家拿的是普通操作證，法人機構拿的則是專業操作正。未來待法規上路，受認可的委辦考試單位，也可開始對外辦理考照，估計因應相關業務的需要，全台會有近5000人報考。

根據無人機專章規定，凡操作最大起飛重量在1公斤至15公斤的無人機，都必須學科考試已取得證照；玩家若是操作最大起飛重量15公斤以上有導航裝置，或無導航裝置但超過25公斤的無人機，需通過術科考試取得操作證。一旦未領有操作證者操作無人機，等同無照駕駛，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，同時禁止其活動，情節重大者，甚至可直接沒收無人機。

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