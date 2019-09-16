　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文轟「把陳菊帶大的孩子騙走」　韓國瑜回擊：高雄20年來狀況很多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

總統蔡英文15日晚出席高雄活動時講到「菊姐（陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」，對此韓國瑜16日回應，「這20年來民進黨執政，高雄的情況是非常非常的多，不客氣講，很多東西賣不出去，人進不來，怎麼講一個小孩被韓國瑜騙走了？根本就是被民進黨帶20年的小孩營養不良。」

▲▼韓國瑜岡山區請益座談。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

蔡英文15日晚出席高雄活動時，語帶嘲諷說，「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」，並強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊，「到國民黨找，不用了。」

韓國瑜16日前往岡山區請益座談，受訪時回擊「高雄市被民進黨執政20年，負債3千3百億，下一場雨路上5千個洞，地下的箱涵挖起來檢查1萬多的洞，這像養得很好的一個小孩嗎？蔡英文講這個是不是太封建，蔡英文是不是沒有了解我當市長怎麼樣的狀況，事實上，這20年來民進黨執政，高雄的情況是非常非常的多，不客氣講，很多東西賣不出去，人進不來，高雄要怎麼發展，怎麼講一個小孩被韓國瑜騙走了，根本就是被民進黨帶20年的小孩營養不良」。

他說，「我們衝的過程，將高雄市這三個字擦亮的時候，民進黨的民意代表又不停的把他抹黑，我們不停的希望全世界觀光客來高雄觀光旅遊，這些又不停唱衰高雄，所以我覺得蔡英文講這個觀念完全是錯誤的，完全是黃帝時代封建的想法，民主人民做主，如果20年來民進黨在高雄執政這麼好，韓國瑜絕對不會選上市長，這根本就不用再去辯論的事情。」

ET快訊
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一前完成建交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

快訊／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

LIVE／上任3年半被斷6邦交國　蔡英文晚間7點30分親上火線說明

1.55萬元→2500元！沙國砍簽證費　郭台銘：讓全世界再成為我們的舞台

快訊／曝沙國「砍1.3萬簽證費」行程　郭台銘：讓世界再次成為我們的舞台

快訊／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國擁有無限商機

獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一國慶前完成建交

快訊／索羅門與台斷交　吳釗燮：索國政治人物似乎比較關心自己的口袋

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

快訊／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

LIVE／上任3年半被斷6邦交國　蔡英文晚間7點30分親上火線說明

1.55萬元→2500元！沙國砍簽證費　郭台銘：讓全世界再成為我們的舞台

快訊／曝沙國「砍1.3萬簽證費」行程　郭台銘：讓世界再次成為我們的舞台

快訊／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國擁有無限商機

獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一國慶前完成建交

快訊／索羅門與台斷交　吳釗燮：索國政治人物似乎比較關心自己的口袋

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

逛手機行想放屁！下秒「土色泥漿」炸出沿小腿留下…店員一旁認真工作

政治熱門新聞

郭台銘幕僚：副手已定　等亮牌

幕後／索羅門敲定北京150億金..

北漂媽媽狠酸韓國瑜　435字駁..

餵狗喝酒挖　林佳新：越黑越強大

最強菜農林佳新要選了！遷戶口迎..

蔡沁瑜：郭台銘副手已有定見　今..

半年前承諾被挖出挨批　韓：20..

郭台銘讓沙國大砍1.3萬元簽證..

韓國瑜批丁守中　黃暐瀚：他真的..

若郭真的參選！吳敦義：勇於面對

蔡英文親上火線　說明台索斷交

登記參選前關鍵時刻！張淑芬停留..

馬英九致詞後…韓國瑜「2度伸手..

快訊／郭台銘參選「胸有定見」　..

更多熱門

相關新聞

造勢草皮修復沒過關？　水利局：天氣不好草長得慢

新北市水利局高管處科長廖英琦16日表示，新北市黨部有完成修復工作，但原本預估一周內會長出草的地方，恢復情況不如預期，主因是多日下雨、日照不足，約有120平方公尺的草地尚未長出，而後續修繕將會由市府代為執行，再向黨部請款，預估追加補強的部分需要花費1萬多元，也將由黨部全額負擔。

吃屎哥宣戰韓國瑜：你選上我跳愛河

郭台銘早該拋開國民黨！

【郭董參選路】郭台銘的三個必選和三個必不選

韓粉拿選舉旗　跟韓國瑜進區公所

關鍵字：

韓國瑜蔡英文2020大選2020大選韓國瑜2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面