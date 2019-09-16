影／蔡英文轟「把陳菊帶大的孩子騙走」　韓國瑜回擊：高雄20年來狀況很多

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

總統蔡英文15日晚出席高雄活動時講到「菊姐（陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」，對此韓國瑜16日回應，「這20年來民進黨執政，高雄的情況是非常非常的多，不客氣講，很多東西賣不出去，人進不來，怎麼講一個小孩被韓國瑜騙走了？根本就是被民進黨帶20年的小孩營養不良。」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

蔡英文15日晚出席高雄活動時，語帶嘲諷說，「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」，並強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊，「到國民黨找，不用了。」

韓國瑜16日前往岡山區請益座談，受訪時回擊「高雄市被民進黨執政20年，負債3千3百億，下一場雨路上5千個洞，地下的箱涵挖起來檢查1萬多的洞，這像養得很好的一個小孩嗎？蔡英文講這個是不是太封建，蔡英文是不是沒有了解我當市長怎麼樣的狀況，事實上，這20年來民進黨執政，高雄的情況是非常非常的多，不客氣講，很多東西賣不出去，人進不來，高雄要怎麼發展，怎麼講一個小孩被韓國瑜騙走了，根本就是被民進黨帶20年的小孩營養不良」。

他說，「我們衝的過程，將高雄市這三個字擦亮的時候，民進黨的民意代表又不停的把他抹黑，我們不停的希望全世界觀光客來高雄觀光旅遊，這些又不停唱衰高雄，所以我覺得蔡英文講這個觀念完全是錯誤的，完全是黃帝時代封建的想法，民主人民做主，如果20年來民進黨在高雄執政這麼好，韓國瑜絕對不會選上市長，這根本就不用再去辯論的事情。」