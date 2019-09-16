噪音檢測沒過　北捷「新北投－大安」直達車喊卡

圖文／鏡週刊



目前民眾如果要搭台北捷運來回新北投，必須要在北投站換車，在當地里長要求下，北捷進行大安站直通新北投站行駛測試，卻因噪音檢測沒過，計畫喊卡，未來也沒規劃再測試。但民眾仍盼望北捷能有效解決噪音問題，有一天能不換車直達新北投。

通車22年的新北投支線，北捷紅線區間車新北投站－大安站行駛測試結果及整體評估結果出爐。經市府核定，6節車廂延駛新北投站，因量測行駛噪音不符法規標準，且嚴重影響沿線住戶生活作息，新北投支線維持目前營運模式，以3節車廂列車服務旅客，往返北投站及新北投站。

根據《民視》報導，新北投直達捷運噪音讓住戶紛紛蒐證抗議，北投區大同里長李澤雙直說「睡不著會抓狂，都要神經衰弱了。」不過也有其他里長持反對意見，北投區中心里長陳力彰表示，直通對中和街這邊9萬多個居民來講，是很方便的事情。「我們不是次等公民，我們一樣有繳稅啊。」旅客也表示，很期待有直達車，因為每次都要等上10分鐘。不管上班上學，如果有直達車，會比較方便一些。

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北捷表示，依據噪音管制標準，最大音量需小於85分貝，均能音量需小於65分貝。6月20日測試當天，量測全日近半數時段行車最大音量大於85分貝，深夜時段行車均能音量大於65分貝，不符噪音管制標準；至於新北投支線因結構載重限制，無法以工程改善噪音，且列車鋼輪鋼軌摩擦尖銳噪音，相對於現行營運3節車影響更長。



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