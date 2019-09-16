青年旅館內「探索叢林」...小兄弟被一把抓住他怒告！男無辜喊：不是看上我？

▲羅姓男子投宿青年旅店，竟爬上臨床男子床上摸鳥，被抓包還一臉無辜，「不是看上我嗎？」。示意圖與本案無關。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳韻如／台北報導

羅姓男子到台北一間青年旅店投宿，竟趁著臨床男旅客熟睡之際，伸手進棉被撫摸對方下體。男子睡夢中遭人「摸鳥」，氣得報警提告。然而羅男事後卻辯稱，因為2人碰面時頻頻對到眼，應是互有好感，自己會這樣做只是為了「試探」，但法官不採信其說法，並依乘機猥褻罪判羅男6個月徒刑。

判決書指出，羅男2018年8月28日投宿在青年旅店，卻趁著同房男旅客熟睡之際，爬上對方的床，還隔著棉被撫摸男子下體。男子睡夢中遭人「摸鳥」，先是踢開羅男的手，但羅男竟不肯罷手，還直接伸進棉被裡「探索叢林」，男子當下氣得一把抓住羅男的手，並赴警局報警提告。

羅男到案後坦承犯行，但強調因為男子多次透過縫隙看他，讓他誤以為對方對他有意思，才會在半夜中試探對方，自己並非無故做出此事。

法官審理後，認為羅男為了滿足一己私慾，竟在未確認對方意願下，就伸手撫摸對方隱私部位，造成對方精神受到傷害，且他犯後態度不佳，因此依乘機性交罪判處8個月有期徒刑，羅男不服提出上訴，二審法官則改判6個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

此外，該受害男子事後向台北地檢署申請犯罪被害補償，並請求精神慰撫金40萬院，檢方審核後，准予代為補償5萬元，將再向羅男追償。

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