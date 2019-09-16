iPhone有「危險設定」要關閉？　3C達人：不必過慮...除非不想用地圖導航服務

▲網路上有傳言指出，iPhone的特定功能將會讓使用者的個資外洩。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone系統內都會內建「分享我的位置」、「基於位置的Apple Ads」、「基於位置的建議」，另外在Safari瀏覽器的選項中也會自動儲存「使用聯絡資料」與信用卡資料等，網路有人流傳，應該要將這些功能關掉，不然很容易洩漏個人行蹤與個資。對於這樣的說法，3C達人廖阿輝與科技新聞頻道點子生活總編輯Kisplay都持保留態度，認為這些功能如果都要關閉，倒不如不要用智慧型手機。

網路總是流傳「建議」，提醒手機用戶應該要關掉某些特定功能，來確保自己的隱私不被洩露，例如關掉「分享我的位置」、「基於位置的Apple Ads」、「基於位置的建議」，以及從隱私與安全性設定中，打開防止跨網站追蹤、欺騙性網站警告，理由是這些都是危險設定。

對此，廖阿輝以信用卡資料為例，Safari瀏覽器僅會紀錄下用戶信用卡基本資料（例如卡號），這些只是要方便使用者不用每一次都輸入這麼多資料，用戶如果有注意就會發現，每一次用手機購買商品還是得再輸入信用卡安全碼與到期日等資訊，這些是不會被記錄的，所以就算Safari瀏覽器紀錄了初步資料，也不會有個資洩漏的疑慮，更不用說台灣還要二段驗證。

廖阿輝指出，要關掉這些功能也是無所謂，「理論上」也會更安全，但就是會讓自己的生活不方便。如果真的要講究「安全」，那不要用智慧手機最安全，「但這樣是使用者要的生活方式嗎？」

而Kisplay也抱持著一樣的看法，他以定位資訊為例，如果所有的智慧型手機用戶都關掉定位資訊，那麼首當其衝的就是「Google地圖」的服務。Kisplay解釋，現代人相當仰賴Google地圖服務，在開車的時候，Google地圖會提醒你將要駛過的路途會不會壅塞，這都是有賴於手機內建的定位資訊回傳，並呈現出路途的手機數量多寡，以判斷是否壅塞。

Kisplay指出，「共享位置」是不會跟人的個資連結在一起的，系統只會知道某支手機的位置，以及某個地區的手機密集程度，但不會知道持有者是誰，為了生活的方便，建議還是要打開這些功能會比較好。

Kisplay建議，如果使用者真的這麼害怕行蹤暴露或是個資外洩，那建議不要使用智慧型手機，也將社群媒體帳號關掉不要用，甚至連筆電最好也都不要連上網路，不然都有可能「暴露在個資外洩的危險中」。

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