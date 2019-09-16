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時殷弘：北京挖角索羅門　圖謀南太平洋戰略利益

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▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門開會商討是否轉與中國建交。圖為總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

關於中國可能與索羅門建交，同時也將持續挖角台灣其他邦交國的消息，中國國際關係學者時殷弘16日表示，中國之所以拉攏南太平洋國家，其實是看準了這塊區域長遠的戰略意義。同樣的投資，在南太平洋國家所得到的回報，就相較於其它地區來的更高。

根據《中央社》報導，時殷弘說明，雖然南太平洋的國家都是小島國，但各方面的資源依舊是相當豐富。「資源」並不單指礦物、能源，也包含中國在這些小島國所能取得的「優勢多寡」。畢竟南太平洋國家人口普遍少，面積小，發展程度並不高，更需要中國的投資來支援。除此之外，中國國營企業、民營企業在海外投資都有著「不嫌大、不嫌小」、無孔不入的特性，憑藉這樣的特性，中國在當地投資所得到的回報，都遠遠勝於在不少其它國家的投資。

時殷弘補充，中國加強在南太平洋的外交活動，除了考量到經濟投資方面，，還看準了這片廣大海域的「地緣優勢」及「長遠戰略意義」。


▲ 中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（圖／記者曾俊豪攝）

談到對台外交戰，時殷弘說，中國之所以積極與索羅門接觸，理所當然是朝著台灣「民進黨當局的邦交國」而來。因此台灣現存的邦交國，都將會是中國接下來爭取、挖角的對象。差別之處在於，這些國家本身的利益程度不同，因此在一定的時間內，中國向這些國家爭取、建立關係的程度也可能會有所不同。

時殷弘指出，他觀察了索羅門方到目前為止的表態，仍然有不少地方自相矛盾，「也因此，中國到底是該現在就立刻挖角索羅門，還是等到2020年1月，台灣大選的結果出爐再挖角，接下來的動作仍需要憑藉索羅門方的態度來決定。

至於中國為何將挖角的目標主要聚焦在拉丁美洲國家，時殷弘解釋，拉丁美洲離美國近，被美國視為「後花園」。如果這些國家最終倒向中國，那麼相信所承造成的壓力，會遠比南太平洋的索羅門來得更多。

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