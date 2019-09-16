　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

力挺失智病患！中國人壽打造「全友善職場環境」　556位客服完成訓練課程

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲中壽力挺失智，率先成為失智友善組織與職場。（圖／中國人壽提供）

▲中壽力挺失智，率先成為失智友善組織與職場。（圖／中國人壽提供）

財經中心／綜合報導

根據統計，至2018年底，台灣失智症人口已逾28萬人，許多家庭因而承受失智之苦。中國人壽以實際行動贊助2019國際失智症月活動，也成為首家台灣失智症協會納入「失智友善組織」的壽險公司，展現「愛與關懷」的核心精神。

據台灣失智症協會調查顯示，台灣大約每100位65歲以上老人中，就有8位罹患失智症，且以每年萬人的速度增加。中國人壽總經理黃淑芬表示，為了讓失智朋友及其家屬能有一個友善的環境，感受到有溫度的服務，中壽全台各地客服中心率先作為台灣失智症協會的「失智友善組織」，成為首家納入協會失智友善地圖的壽險公司。

中國人壽全體客服人員總計556位皆全數完成失智症協會「失智友善」線上學習系列課程，以關懷、貼心、同理且專業的態度，與一貫待客如己的精神，化身為失智友善服務大使，主動提供需要的客戶及家屬最適切的協助。

中國人壽表示，失智不是老年人專利，65歲以下「年輕型失智症」的患者也愈來愈多；失智症可能發生在你我身上，或是每天與我們一起工作的同事。對於失智員工與在職照顧者員工而言，企業雇主和同事的理解與支援非常重要，因此中壽也率先響應勞動部推廣的「失智友善職場」，特邀台灣失智症協會秘書長湯麗玉講授失智症相關知識。

失智症知識包括對失智症的認識、預防與照護協助，以及對待失智症同仁的友善態度和職務再設計等，中國人壽形塑一個具支持性的職場環境並善用可貴的勞動資源，當員工罹患失智症或需要傾力照顧失智家人時，能夠得到足夠的支持。

以實際行動響應失智友善，中國人壽贊助台灣失智症協會9月28日至29日於華山文創園區舉辦的2019「瑞智友善心連心、憶起邁向心希望」國際失智症月活動，並由員工擔任活動現場志工，共同努力打造失智友善環境。

中國人壽表示，「失智症也許會讓人忘掉許多寶貴回憶，但愛是在心中永遠不會消失的天賦。」因此力挺失智友善，陪伴失智症患者與家屬在失智症的考驗中持續向前邁進，「憶起為愛勇敢」將愛與關懷傳出去，與社會共好，形成善的循環。

ET快訊
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

力挺失智病患！中國人壽打造「全友善職場環境」　556位客服完成訓練課程

斜槓青年擁有「兩份以上工作」投保策略曝光！專家幫整理3項必備保險規劃

破解「用多少賠多少」迷思！壽險業提醒6大重點　注意實支實付醫療險權益

保險AI大賞／遠雄人壽「4張優質保單」狂拿7項大獎　投保醫療險可參考

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

力挺失智病患！中國人壽打造「全友善職場環境」　556位客服完成訓練課程

斜槓青年擁有「兩份以上工作」投保策略曝光！專家幫整理3項必備保險規劃

破解「用多少賠多少」迷思！壽險業提醒6大重點　注意實支實付醫療險權益

保險AI大賞／遠雄人壽「4張優質保單」狂拿7項大獎　投保醫療險可參考

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

聲明全文／外交部宣布與索斷交　吳釗燮譴責：中國影響大選企圖昭然若揭

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

保險熱門新聞

壽險業提醒6大重點　注意實支實..

一張表看懂22家壽險申訴率排行

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師..

斜槓青年3項必備保險規劃

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

遠雄人壽「4張優質保單」狂拿7..

「實支實付醫療險」5張優質保單..

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平..

椎間盤突出住院手術4次　遭拒賠

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

一張表懂車禍調解官要看的單據

中國人壽力挺失智病患打造友善環..

「實支實付保單」11/8起每人..

找不到人　上億的保險金無人領　

更多熱門

相關新聞

名醫懊悔沒發現母親失智：以為只是老了

當父母罹患阿茲海默症，就算是醫師，也不見得能第一時間察覺。美國心臟外科名醫奧茲（Dr. Mehmet Oz）不但主持節目，也著有多本暢銷書，最近卻坦承，連他都沒能及時發現母親失智，錯失早期治療的機會。

安聯人壽舉辦公益路跑「街頭募發票」

她工作50年求400萬退休金　姊夫失智「全沒了」

台中失智翁賣柚子！奧客拿半袋只給30元走人

期刊：空汙與失智症存有關聯

關鍵字：

中國人壽中壽失智

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面