被控匯錢給索羅門議員　外交部斥：絕不惡性金錢外交競逐

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）訪台，總統蔡英文以軍禮迎接。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對索羅門群島媒體報導指稱，準備驅逐台灣駐索羅門大使廖文哲，認為他干預國家內政；另外也包括匯款索國國會議員以換取支持。對此，我外交部16日表示，絕不進行惡性金錢外交競逐。

索羅門媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）報導指稱，索羅門可能以干預國家內政為由，來驅逐台灣駐索羅門大使廖文哲。對此，外交部表示，目前並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐我駐使，索國政府檢討台索邦誼之際，我駐使夙夜匪懈，積極爭取各方支持，強化兩國關係，為職所當為，絕非干預內政。

在對岸擬提供在台96名獎學金學生全額獎學金一事，外交部表示，索國在台就學的台灣獎學金學生，在台索邦交正常情況下，將持續受到兩國雙邊合作機制保障；至於有關對岸提供的任何承諾，外交部不作評論。

外交部強調，就我方與索國學生接觸的了解，索國學生喜歡台灣自由開放與友善的就學環境，對索國政府試圖外交轉向的操作感到憤怒不解。

另外，有關報載我政府匯款索國國會議員以換取支持台灣一事，外交部強調，這純屬惡意謠言，目的在打擊台索關係，「我國向來基於國際合作發展法，秉持透明、良治與可問責性等原則，且依當地政府、國會議員與民間團體的實際需求，進行相關援助計劃，絕不進行惡性金錢外交競逐。」

外交部指出，我國目前規劃強化雙邊合作關係，在既有的合作機制下，增加鄉村建設發展、潔淨能源、農業、獎學金以及婦女貸款等計劃。

至於我全額資助索國2023年太平洋運動會主場館案，外交部表示，本案外交部是協助索國向我銀行申請商業貸款，爭取較優惠的貸款條件，並無由我全額資助情事。