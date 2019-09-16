天色昏暗小客車未注意機車衝出　2騎士遭撞噴飛10多米送醫　

▲路口監視器顯示，謝、朱2人騎車要穿越馬路時，不慎被對向直行的小客車撞個正著，2人噴飛10多米遠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市國華路與福星街口，15日深夜發生小客車撞上機車的車禍事件，1輛由朱姓騎士載著謝姓友人，騎車剛從巷子出來，準備穿越國華路時，不慎遭對向直行的傅姓男子（20歲）所駕駛的小客車攔腰撞上，機車上2人被撞飛滑行10餘米，朱姓騎士傷勢較重，所幸送醫後暫無大礙。

苗栗縣消防局指出，15日晚間10時許接獲通報，稱苗栗市國華路與福星街口，發生小客車與機車的碰撞事故，2人倒臥地上好像傷勢嚴重；等到救護人員抵達時，後座謝姓男子已恢復意識，但另一位朱姓騎士因衝撞力道較大，撞擊後滑行10多米，四肢受創，經初步包紮後送醫救治。

▲騎車的朱姓男子因衝擊力道大，傷勢也較嚴重，救護人員趕緊送醫急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，傅男開車行經國華路時，因天色忽暗，馬路上車又不多，所以沒有注意從旁邊冒出的一輛機車，等到發現時已經來不及煞車，才會攔腰撞上，又因為衝擊力大，整輛機車零件四散，連排氣管整支都被撞飛到分隔島上，所幸朱、謝2男送往苗栗醫院急救後，檢查為頭部、胸部和四肢多處挫傷，沒有生命危險。警方也對3人施以酒測，皆無酒駕行為，詳細原因正由警方釐清當中。

