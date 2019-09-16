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他被開除帶小丑到公司鬧場　超強效果狂誇「真的好專業」

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▲▼ 小丑。（圖／記者崔子柔攝）

▲紐西蘭一名職員找來小丑參加資遣會議。（示意圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

任職於紐西蘭媒體公司FCB New Zealand的湯普森（Josh Thompson）得知將被公司資遣，但在資遣會議時，他沒有找來親朋好友參加，還自掏腰包請來一位職業小丑出席，而效果讓他非常滿意。

據BBC報導，原本負責廣告文案的湯普森收到一封來自人資部門的電郵，請他帶一位親友到公司「討論工作角色」。紐西蘭規定公司資遣員工時，需要一位職員親友陪同，所以湯普森在看到這封信時就已經做好被開除的準備，但他沒有找來爸媽或好友，而是花200紐元（約3947元台幣）請了一位職業小丑喬伊同行。

當人資部人員和湯普森面談時，喬伊便拿出氣球吹氣，再折成各種動物形狀，他被嫌太吵還嬉鬧地說：「歐，我的老天啊，它們（氣球折成的動物）很吵嗎？」

►腦公！你不可以賴帳喔！

有位小丑待在旁邊的資遣過程就像是一場鬧劇，但湯普森卻感到相當滿意，「當我被資遣時，他的反應就好像是發生在自己身上一樣，真是專業啊。」

湯普森也建議其他人，若碰上同樣情況，找小丑陪你準沒錯，「如果你有親朋好友、繼父繼母繼子女，盡可能把他們全部帶來。但如果能找到像喬伊一樣專業的小丑，我絕對推薦。」

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