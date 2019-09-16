影／平均1秒得4分！短髮嬤玩籃球機「4回合狂射737分」　網驚呆：我看了什麼

記者張嘉晏／綜合報導

阿嬤身手矯健啊！有網友日前拍到一名超會玩籃球機的阿嬤，4回合內雙手都沒有停過，最終有737分入袋，讓網友們都驚呼這年紀還能這樣玩真的很強，「我看了什麼」、「薑還是老的辣」。

「超強的籃球阿嬤！」一名男網友在臉書社團「大里人聊天室」貼出一支影片，只見畫面中有名穿著短褲短袖的捲髮阿嬤，正站在投籃機前投籃。影片一開始，阿嬤已經通過第1回合來到第2關，分數也已經累積到309分，只見她的視線幾乎始終都望向籃網，時不時還單手射籃，在第2回合結束時分數已為442分。

請繼續往下閱讀...

▲阿嬤姿勢超穩。（圖／網友涂彥任授權提供）

第3回合開始後，阿嬤也以穩定的姿勢持續投籃，好像手不會痠一樣，倒數10秒時也好好把握3分球；最後她在第4回合以737分的好成績作結，平均下來1秒可以得到4分，讓原PO和網友們都驚呆了。

▲總共737分！（圖／網友涂彥任授權提供）

不少網友看完影片後讚嘆連連，還有人想到經典廣告詞「叫你阿嬤來囉」，「果然薑還是老的辣」、「夭壽！她真的是阿嬤嗎」、「她孫子的口頭禪一定是：我阿嬤都比你強」、「天啊我看了什麼」、「我小時候頂多400多分」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►修圖修到厭世！這款CP值很可以

