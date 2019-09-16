ATM便民50年　發明者尷尬自曝「妻拒用」原因：怕卡拿不回來

▲ 現今已有約350萬台ATM在各地，十分便民。（圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

「讓客戶可以每週7天、每天24小時都能獲得資金。」美國商人唐納德.維澤爾（Donald C. Wetzel）是自動櫃員機（ATM）的發明者，他改變了全世界人類進行銀行交易的方式，現在已經邁入第50年，全球也安裝了約350萬台ATM，不過他尷尬坦承，他的妻子因為害怕卡會拿不回來，所以從未使用過自己發明的ATM。

綜合外媒報導，1969年9月2日，位在美國的金融巨頭「化學銀行」（Chemical Bank）在羅克維爾（Rockville）中心安裝了第一台的ATM，這個看似平凡的機台，可說是維澤爾的心血。

▲ATM讓許多急著用錢的民眾可以立刻領錢。（示意圖／記者孫于珊攝）

維澤爾在當時是技術自動化公司Docutel的產品規劃副總裁，他在某天前往銀行時，看見前方正大排長龍，而關門時間近在眼前，讓他十分躁動，然而，大部分的人只是要領錢而已，他認為應該有個機器能做到這件事。起初，這個想法讓維澤爾被許多人嘲笑，因為大部分的人都覺得有櫃員即可，這個機台並無價值。不過，在他的極力說服之下，還是讓化學銀行使用了他所創建的ATM，最後也才得以改變銀行傳統的交易模式。

維澤爾表示，「就其結構而言，自動櫃員機並不是一台複雜的機器，唯一的障礙只是要找到一種方法使其非常安全，而真正的祕密就在於磁條。」事實上，維澤爾當時所在的Docutel是生產「自動行李處理設備」的公司，他們便使用了其中個人識別碼（PIN）的概念，讓卡片可以對數據進行加擾，以增加ATM的安全性。

▲雖然ATM可以方便領錢，但維澤爾的妻子卻從未使用過。（圖／路透）

今（2019）年已經是ATM問世的第50年，而ATM帶來最大的價值就是，可以讓急於拿到現金的人們能方便領取，不用再苦等銀行開門。不過，現年90歲的維澤爾對此則尷尬的表示，自己88歲的妻子艾莉諾（Eleanor）卻從未使用過ATM，「當時，艾莉諾忙著當媽媽，她害怕把卡放在機器裡面後，她就永遠不會拿回來了。」所以自始至終，艾莉諾從未改變主意，就是堅決不使用ATM！

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