香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

▲ 香港機場在8月14日時的狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

香港機場管理局15日發布的數據顯示，今（2019）年8月的機場客運量下跌了12.4%，是自2009年6月以來最嚴重的跌幅。反觀深圳市機場股份有限公司的數據，深圳機場當月的起降架次、旅客量等皆有所上升，因此便有人分析認為，可能是因為香港反送中風波讓香港機場許多航班都取消了，進而使鄰近的深圳機場受惠。

香港反送中抗議事件延燒超過3個月，不只經濟大受影響，機場也多次停止運作，讓航班停飛，對自身的損失可說是難以數計。香港機管局指出，從8月9日至8月13日，就有近1000班航班取消飛行，其中，8月13日就有412班，不只如此，機場的客運量竟也下跌了12.4%，僅有600萬人次，而飛機的起降量則跌了3.5%，只剩下3萬5000多架次。

此外，香港機管局也透露，與同期相比，香港往來大陸、東南亞及台灣的客運量大幅下降。至於貨運方面，以8月觀之，香港的運貨量下減了11.5%，只有38.2萬噸，其中，主要貿易地區中的大陸、東南亞國家的跌幅最為明顯。

▲深圳機場。（圖／翻攝於深圳機場微博）

與香港地緣關係相近的深圳機場同以8月來看，該機場的航班起降按年增加了5.8%，來到3.16萬架次，旅客量則增加了9.2%，共計469萬多人，貨運量更提升了7.1%，高達11噸左右。數據再與7月相比，深圳機場的各項升幅都比以往更加擴大。

雖香港機管局早在8月13日時，極力呼籲民眾不要影響機場運作，然而仍有不少航班受到影響。因此，這樣的數據也不禁引人揣測，很可能是因為香港的機場癱瘓，才讓旅客在短期內大量流失，並跑往鄰近香港的深圳機場，使其成為最大受惠者，承接不少原為香港機場的客戶。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦