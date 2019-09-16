「台灣5G垂直應用聯盟」正式啟動　童子賢：開創產業重要革命

▲「台灣5G垂直應用聯盟」正式啟動。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

「台灣5G垂直應用推動聯盟（Taiwan 5G Verticals Alliance）」今（16）日正式啟動，吸引超過150位資通訊、電信及新創產業代表與會交流，台北市電腦公會理事長童子賢表示，4G是3G的進步和改良，但5G是重要的革命，可以推升重要的產業應用實踐，台灣不能落後全世界。

5G網路具有大頻寬、低延遲、大連結等特性，可以真正落實在工業、醫療、交通、育樂等垂直行業領域的智慧應用服務，根據易利信2026年全球5G市場商機預測，全球垂直產業導入5G進行數位化轉型，可以為資通訊業者帶來1.32兆美元的產值，其中有高達82％的商機來自各行業所需的5G解決方案與應用服務。

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▲台北市電腦公會理事長童子賢。（圖／記者姚惠茹攝）

迎接5G時代來臨，英、美、日、德等國家，已陸續釋出5G垂直應用的頻譜，因此經濟部和台北市電腦公會攜手促成「台灣5G垂直應用推動聯盟（Taiwan 5G Verticals Alliance）」的成立，童子賢表示，5G垂直應用聯盟成立將整合資訊科技（IT）、通訊科技（CT）及營運科技（OT）等領域業者能量與資源，共同建置5G垂直應用示範場域，最終目標是幫助業者拓展商機並進軍國際市場。

童子賢說明，4G是3G的進步和改良，但5G是重要的革命，可以推升重要的應用實踐，這些應用的實踐就是產業的發展，讓使用者生活更便利，工作更有效率，對全世界都很重要，所以台灣不能落後，要站在領先地位，因為5G會成為IT重要的基礎建設，所有的創新應用如果用沈浸式的方式，可以把台灣帶向真正數位化的社會，為台灣應用產業創造輝煌。

▲外貿協會董事長黃志芳從德國連線現場。（圖／記者姚惠茹攝）

台灣5G垂直應用推動聯盟會長王超群說明，聯盟將以政策建言、人才培育、應用推廣、展會交流為核心工作，因為在5G競賽中，「時間」與「機會」都很關鍵，各界都很期待5G垂直應用所帶來的可能性，希望政府能以更快速及開放的態度協助台灣產業轉型升級。

此外，外貿協會董事長黃志芳特別從德國連線，親自宣示將開放南港展覽館導入5G進行智慧展館的創新服務試煉，以引領展館產業生態鏈的轉型，未來也將連結台灣在地資通訊系統整合業者與指標性垂直場域業者，導入自主5G系統解決方案，發展台灣5G垂直應用產業及創新服務。