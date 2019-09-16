21公尺藝術光牆、火箭閱讀空間！誠品台中11年首次改裝　增設世界文學獎專區



▲誠品生活台中園道店11年首次改裝，親子共讀區新設「3公尺高火箭空間」。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

擁有亞洲最大植生牆的「誠品生活台中園道店」進行11年來首次改裝，在中秋節9/13當天正式開幕，其中閱讀世界增設「世界文學獎專區」；親子共讀區新設「3公尺高火箭空間」；另外首度與雲門舞集合作，打造3面全長21公尺巨幅「藝術光牆」，透過舞者的姿態，將力與美帶進閱讀空間。



▲閱讀世界增設了「世界文學獎專區」。（圖／誠品提供）

誠品生活台中園道店改裝後，在書店的閱讀世界增設了「世界文學獎專區」介紹諾貝爾文學獎、美國國家書卷獎、曼布克獎、普立茲小說獎等重量級獎項得獎作品，提供讀者國際性的閱讀指標。

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▲親子共讀區新設「3公尺高火箭造型空間」，營造趣味閱讀氛圍。（圖／誠品提供）

而親子共讀區，除了增加科學教育專區，還新設了一座「3公尺高火箭造型空間」，營造趣味閱讀氛圍，讓親子關係更緊密，鼓勵更多親子共讀。



▲21公尺巨幅藝術光牆，首度與雲門舞集合作。（圖／誠品提供）

另外3面全長逾21公尺的大型「藝術光牆」，更首度與雲門舞集合作，以舞蹈呈現書法美學的「屋漏痕」、流水意象的「白水」，透過雲門舞者空靈清麗的舞蹈姿態，將動靜間的力與美帶入書店閱讀空間。

除了書店部份，也在9/24引進最美台式茶館「永心鳳茶」，全店以和洋風與台味混搭的設計風格，並結合台灣早期建築文化，在復古中帶有現代時髦的空間內，品嘗什錦砂鍋魚飯、回鄉鴨肉飯、香烤松阪蔥拌麵、台中大甲芋頭丸等園道店全新獨家菜色，更可搭配台灣原產茶，體驗新型態茶館文化。

而近來「黑膠」越來越受歡迎，據悉目前美國黑膠銷售額，今年可望首度超越CD，誠品生活台中園道店將於9/27至10/13展開「2019黑膠市集」，熱門黑膠選品5折起，現場更有特價199元起的二手黑膠專區，等待黑膠控收藏。

另外即日起至9/26還有「瑪利亞青年烘焙就業－故事影像展」，瑪利亞社會福利基金會是台灣少數為極弱小與極重度障礙兒童，提供專業療育的組織，9/22(日)也將舉辦手工餅乾裝飾DIY活動。

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誠品生活園道店

地址：403台中市西區公益路68號

電話：(04)-2326 6085

營業時間：週一至週五11:00-23:00／週六日10:30-23:00