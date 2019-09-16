尋找「幽靈保戶」！上百億元的保險金等嘸人　轉負債保險公司獲利壓力大

▲上百億元的保險金現在等不到人。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

金管會要求，產壽險公會要通知保險公司，未被領的保險金，保險公司要要全力找到被保險人或受益人，如果找不到保戶，就要轉列負債或者是準備金，金管會主委顧立雄今（16）日表示，應該有上百億元。

由於保險公司部分保戶聯繫不上，或者因為保戶搬家、換通訊地址等，使得保險公司都累積了巨大的「幽靈保戶」，累計龐大的「應付未付」的款項付不出去。

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但是為了保障保戶的權益，金管會已經發函給產壽險公會，盡快找到被保險人或者是受益人，將保險金給付給他們，但如果一直聯繫不上，就必須將這筆錢「記在帳上」，保險公司要列在負債和責任準備金中，以便未來還是要支付給保戶。

外界關心，這筆金額到底有多大？是否會造成保險公司的增提壓力？顧立雄今日參加金融科技園區周年慶暨與主委有約座談會，會前接受媒體採訪時表示，估計可能會有上百億元。

但是這筆龐大資金轉負債，是否會造成保險公司的壓力？顧立雄表示，目前保險公司的獲利還不錯。言下之意，並不會造成保險公司的壓力。

壽險業者表示，找不到人的情況有很多原因，可能是家屬不知道親人過世前買過那些保單，或者被保險人搬家、移民等，卻沒有更改聯繫方式。壽險業者表示，民眾如果不知道親人有投保那些保單，可以向壽險公會查詢，壽險公會會請保險公司與保戶聯繫。

▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）