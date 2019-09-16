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斜槓青年擁有「兩份以上工作」投保策略曝光！專家幫整理3項必備保險規劃

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲多數年輕民眾身兼多職，打拚自己的事業。（圖／《ETtodoy新聞雲》資料照，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

「斜槓世代」來臨，多數年輕民眾擁有多重工作身分，運用各種技能賺取更多的收入。然而，擁有兩份以上工作的民眾，四處奔波賺錢，那到底該如何購買保險而取得保障、需要加保就業保險嗎？錠嵂保險經紀人整理3項保險規劃，協助斜槓青年聚焦在可能的風險。

錠嵂保經解釋，「斜槓」指以符號「／」區隔或並陳身分，代表著多重職業角色，運用各種技能賺取更多的收入。不少年輕族群疑惑：「我已經參加勞保了，還要加就保嗎？」「我有兩份工作，兩份都要參加就保嗎？」民眾對勞保有概念，但對就業保險則較為陌生，不過事實上，勞保與就業保險並不一樣。

勞保局表示，只要受雇於工作，就要強制納保；勞工兼了幾份差，可以在不同地方都加勞保，就業保險只要「擇一加保」即可。至於擁有兩份以上工作，該如何加保就業保險？根據《就業保險法》規定，被保險人如受雇於二個以上雇主，可由被保險人擇一參加；被保險人如果擇一參加就保，可以書面向勞保局提出說明，經勞保局審核確有重複加保情形者，即可只於一處加保。

錠嵂保經解釋何謂《就業保險法》，指在勞工遭遇非自願性失業事故時，提供失業給付外，對積極提早就業者給予再就業獎助，另對於接受職業訓練期間的失業勞工，並發給職業訓練生活津貼及失業被保險人健保費補助等保障，以安定失業期間的基本生活，並協助盡快再就業。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲斜槓青年時常出外奔波，也要注意自己的保障狀況。（圖／視覺中國，示意圖）

斜槓青年背後普遍存在收入不穩、工作奔波等風險，錠嵂保經建議，保險規劃上可聚焦意外險、旅平險和年金險。富邦人壽也觀察到，斜槓青年背後存在工作奔波、生活失衡、收入不穩等三大風險，因此投保建議也聚焦在這三大守護。

第一、意外險「守危」

錠嵂保經表示，身兼多重身分的斜槓青年，時常需要往返不同的工作地點，追求豐富職涯經驗之際，更必須留意「行」的保障，因此，建議通勤族可透過網路投保傷害保險。

第二、旅平險「守樂」

旅遊是斜槓青年取得工作與生活間的平衡，斜槓青年多屬數位原生世代，對於數位科技的使用更得心應手，因此養成凡事追求效率，期待以較少的時間獲取豐富的體驗。

第三、年金險「守財」

斜槓青年滿懷理想，不管是自己創業或是準備旅遊基金，但在扣除食衣住行等基本生活開銷後，實際能利用的薪資有限。

因此，錠嵂保經建議，斜槓青年可以透過網路投保年金險，利用小額躉繳的優勢進行「分次投保」，並依照自我能力逐步累進提高保費，在日積月累下儲備保障，朝著設定的財務目標做好準備。

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