陸果粉「爆購」iPhone 11　一分鐘營業額破31億元

▲iPhone 11在陸甫開放預購即發生「爆購」熱潮。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

儘管在中美貿易戰的煙幕中，中國大陸抵制美國商品的聲音不斷，加上華為與小米等當地手機品牌加強鞏固內需市場，不過，這次iPhone 11系列在陸甫開放預購即發生「爆購」熱潮，購物網站天貓和京東在首日預購就比去年增加3-4倍，尤其是新顏色夜幕綠更成為搶購熱點。

市場人士指出，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max雖然搭載3顆鏡頭，以及在電池容量和處理器速度方面有改良，但與iPhone X系列相比並沒有太大差異，許多購買者雖無迫切需求，但也抱著嘗鮮心態購買。

iPhone 11系列開放預購後，大批消費者湧入，天貓開放預購當天1分鐘內營業額就突破1億人民幣（約新台幣31.2億元），iPhone 11預購當天銷售量就比iPhone XR成長335％，京東的新iPhone銷售量也較去年成長480％。iPhone 11發佈後，在京東網上預購數量就超過百萬支，其中夜幕綠最受消費者歡迎。

不過，預售的爆購情形並不能代表這種銷售熱潮能夠持續，市場研究機構IDC在一份報告中預估，蘋果（Apple）在今年的銷量將下滑15％至1.77億支。

由於缺乏支援5G功能，市場專家認為，因為明年5G手機將在市場中攻城掠地，所以蘋果在明年上半年將會遇到很大挑戰，可能會透過以舊換新或降價策略彌補明年第一季和第二季的疲弱銷量。