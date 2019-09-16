後座同學「雙手打爆塑膠袋」！13歲女孩右耳突劇痛...就醫被告知：沒救了

▲欣欣後方同學將塑膠袋打爆，隨後她便開始耳鳴，甚至聽不見聲音。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江海寧市一名13歲女孩欣欣（化名）近日在學校時，突然感到右耳一陣劇痛，到醫院就診時，竟被告知「聽力已經沒救了」。據悉，欣欣之所以會耳聾是因為，當時坐在她後方的一名同學太過調皮，用雙手將麵包袋子打爆，隨後一聲巨響便讓她當場耳鳴。

綜合陸媒報導，欣欣後方的同學當時因為好玩，便在下課時，從背包裡拿出一個未拆封的麵包，並且用雙手用力將外層的塑膠袋打爆，教室瞬間發出「碰」一聲巨響。據悉，雖然當時聲響很大，但教室裡卻沒有人嚇到，因為平時許多同學也經常會玩「拍袋子」的遊戲，因此大家已習以為常。

不過，一陣子之後，坐在前方的欣欣卻突然感到右耳劇痛，甚至還伴隨著強烈的耳鳴聲，接著漸漸聽不見任何聲音。她當時嚇壞，立刻告知師長，並被緊急送往海寧市人民醫院進行檢查。

▲欣欣被醫生告知，右耳的聽力可能永遠都無法恢復。（示意圖，非當事人／pixabay）

事後，接診的耳鼻喉科副主任醫師鄭文偉立刻幫欣欣做了檢查，結果顯示為「中度感音神經性耳聾」。鄭醫生了解情況後表示，欣欣之前聽力並沒有問題，所以罪魁禍首就是因為同學拍爆了袋子。

此外，鄭醫生指出，「這屬於爆震性耳聾，因為巨響後產生的衝擊波會沿著耳道傳到鼓膜，最後傷害到孩子的內耳神經，導致聽力驟然下降。」對於欣欣的狀況，他也忍不住搖頭，「她的右耳聽力恢復的幾率只有50%，可能一輩子都治不好了...。」

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