台塑四寶助攻！台股收盤上漲70點　10,900點僅差一步

▲ 台股今日收盤上漲70點。（圖／記者黃克翔攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（16）日開低走高，盤中在10,880點附近震盪，終場收在今日最高點10,898點、上漲70點、漲幅0.65%，成交量1,165億元。

電子三雄中，大立光（3008）、台積電（2330）今日開低走高，並於盤中由黑翻紅。大立光（3008）終場收在4005元、上漲0.25%；台積電（2330）以265.5元作收、上漲1.14%；鴻海（2317）則以平盤76元作收。

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今日油電燃氣類股受到台塑化（6505）領漲衝高，上漲6.78%。台塑化（6505）收盤上漲7.44%、收在104元。

台塑四寶除台塑化（6505）之外也都大漲，台塑（1301）收盤上漲1.98%、南亞（1303）上漲1.73%、台化（1326）上漲2.58%。

其他台塑集團相關個股包含南電（8046）上漲7.99%、福懋（1434）漲0.87%及南亞科（2408）上漲0.39%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股今日維持強勢格局，主要原因包含貿易戰風險降低，以及資金寬鬆等因素。在台股強勢、新台幣也持續升值的情況下，引導外資持續偏多，雖9月以來外資買超台股量不小，但與8月的賣超相較，還是有加碼空間，預期在中美會面前，台股都有持續成長的機會。

▲ 沙國煉油廠遭無人機攻擊，油價走升激勵塑化類股大漲。（圖／路透）

針對今日表現強勢的油電與塑化類股，蔡明翰表示，在油價大漲的情形下讓原油庫存價格回升，因此對台塑化股價有所激勵；此外，也會拉抬塑化產業的產品報價，讓今年以來需求不佳的塑化族群需求回升。

但蔡明翰認為，排除國際事件，塑化族群的基本面表現較為弱勢，股市快速反彈的情況下，塑化族群反彈的情況也都不大。但在台塑四寶8月營收不佳、對後續展望也保守的情形下，股價還是維持震盪走高，外資也由賣轉買，雖然產業面表現較為疲弱，但利差狀況也已見到，長期來看還是會緩步走高，只是剛好遇到襲擊事件加速了回升力道。對於投資人來說，基本面回升速度沒有那麼快，雖長線還是維持偏多格局不變，但在利多剛出的情況下追高，可能就會面臨壓回整理的情況。