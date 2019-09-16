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921地震20年...全台校舍「耐震補強」　今年底都能達一般建物標準

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▲▼921地震校舍災損情況。（圖／國研院國震中心提供）

▲921地震校舍災損情況。（圖／國研院國震中心提供）

記者賴文萱／台北報導

1999年9月21日芮氏規模7.3的南投集集大地震，不但震碎了許多家庭，也震出許多建築、橋梁等耐震能力不足的問題。國家實驗研究院國家地震工程研究中心在921地震後，研發校舍耐震評估與補強技術，並於2009年起成立「校舍專案辦公室」，10年來補強約8千多棟校舍，預計今年底所有校舍耐震能力均可達一般建築物耐震標準。

921大地震短短1分多鐘的劇烈搖晃，造成全台上萬民眾傷亡，經濟損失達新台幣3,600多億元。國研院國震中心在震後立即邀集產學研界組成勘災團隊，深入災區帶回許多寶貴的第一手勘災資料，分析災損原因，研發各項地震防減災技術。回顧這20年來，不論是在震前準備、震時應變、震後復建上，相較921地震當年，都已有長足進步。

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國震中心透過多次實驗室結構試驗及校舍現地推垮實驗，研發校舍耐震評估與補強技術，並於2009年起成立「校舍專案辦公室」，提供技術與行政支援，協助教育部推動公立高中職以下老舊校舍耐震能力評估與補強計畫。

▲▼921地震校舍災損情況。（圖／國研院國震中心提供）

▲921地震校舍災損嚴重，國震中心自2009年成立「校舍專案辦公室」，協助教育部推動公立高中職以下老舊校舍耐震能力評估與補強計畫。（圖／國研院國震中心提供）

從2009年至今，已完成8029棟校舍補強工作，預計今年底前再完成609棟補強，屆時全台所有校舍耐震能力均可達一般建築物耐震標準，保障265萬名師生安全。而耐震補強的有效性，也在近年歷次地震中驗證確實有效。

除校舍外，921地震造成大量民宅倒塌或嚴重損害，其中以低矮型現代式街屋數量最多。為讓民眾快速了解自家住宅耐震能力，國震中心也開發「街屋耐震資訊網」，目前已累計25萬多人次造訪（網址：http://streethouse.ncree.narl.org.tw/），民眾可以免費自行透過簡單幾個步驟，完成自宅耐震安全檢查。如評估結果顯示耐震安全有疑慮時，可再洽詢專業人士進行耐震詳細評估。

至於經耐震評估需補強的私有建築物，因為完整補強或拆除重建需要全數區分所有權人同意後方能進行，然而溝通協調時間難以掌控，在下次地震隨時都可能來襲的陰影下，居民只能提心吊膽生活。

國震中心正協助內政部推動私有建築物階段性補強計畫，在未取得全數區分所有權人同意前，可先就建築物最危險的部分進行階段性補強，排除歷次地震中常見的建築物軟弱層破壞問題，大幅降低大地震來襲瞬間倒塌的風險。目前國震中心已完成單棟大樓階段性補強技術手冊，正於花蓮、台北、台南等地推動補強工程示範案例。

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