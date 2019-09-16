降低早逝人數、改善中風等疾病　環團要求PM2.5空品標準加嚴管制

▲環團表示，只要將PM2.5標準下修到10微克，就能改善腦出血與缺血性中風。（圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（16日）舉行記者會表示， 國衛院去年結案報告發現，只要PM2.5空氣品質標準從平均15微克，下修到10微克，都會有更多效益，如改善腦出血與缺血性中風等疾病，但台灣已沒多少時間可以加強空汙標準，呼籲政府針對空汙管制刻不容緩。

台健空盟理事長葉光芃提到，台灣現在PM2.5濃度標準是每立方公尺15微克，而中經院2019 年研究指出達標18微克，就可以減少早逝3568 人，以及節省2672 億健保費。另外，國衛院2018年結案報告也發現，只要PM2.5從平均15微克，將標準下修到10微克，都會有更多效益，如改善腦出血與缺血性中風等。

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▲葉光芃認為空汙管制刻不容緩。（圖／記者許展溢攝）

國民黨立委許毓仁表示，台灣是海島型氣候，有嚴重的空汙跟鼻竇炎有關疾病，還有失智症多數發生在空汙的所在區，及台灣有從汽機車排出的CO2 問題， 立法院上個會期有溫室氣體減量及管理法，但還沒總量管制，本會期會推出決議文監督與督促行政機關，並透過預算控制，對溫室氣體進行總量管制。

民進黨立委劉建國引用歐洲心臟期刊說，全球 880 萬人死亡跟空汙有關，太多疾病跟空汙的關係是被低估的，許多權威的期刊都有提出數據佐證，這會期也會透過預算編列控制政策，並舉濁水溪沙塵暴成立治理平台，現在已經推動讓濁水溪沿岸的學校裝設緊密窗。

▲葉光芃說，假設M2.5能降到10微克，每年就可減少900多人。 （示意圖／記者湯興漢攝）

葉光芃強調，從2011年起台灣進行PM2.5管控，只要達平均15微克，每年可減少500多個中風病例，但假設能再降到10微克，每年就可減少900多人。葉光芃認為沒有多少時間可以加強空汙標準，2040年健保會增加2倍需 求，需要盡快因應，尤其台灣 70-75 歲是死亡循迴，出生率又很低，空汙管制刻不容緩，而有醫學期刊也指出腦血管疾病，低濃度可以保護血管性疾病，其中40-59 歲壯年都是空汙敏感影響的群體，盼政府重視此事。

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