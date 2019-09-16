　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

降低早逝人數、改善中風等疾病　環團要求PM2.5空品標準加嚴管制

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄空汙。（圖／記者姜國輝攝）

▲環團表示，只要將PM2.5標準下修到10微克，就能改善腦出血與缺血性中風。（圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（16日）舉行記者會表示， 國衛院去年結案報告發現，只要PM2.5空氣品質標準從平均15微克，下修到10微克，都會有更多效益，如改善腦出血與缺血性中風等疾病，但台灣已沒多少時間可以加強空汙標準，呼籲政府針對空汙管制刻不容緩。

台健空盟理事長葉光芃提到，台灣現在PM2.5濃度標準是每立方公尺15微克，而中經院2019 年研究指出達標18微克，就可以減少早逝3568 人，以及節省2672 億健保費。另外，國衛院2018年結案報告也發現，只要PM2.5從平均15微克，將標準下修到10微克，都會有更多效益，如改善腦出血與缺血性中風等。

請繼續往下閱讀...

▲▼環團舉行氣候變遷造成母親、嬰兒的影響記者會,台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃。（圖／記者許展溢攝）

▲葉光芃認為空汙管制刻不容緩。（圖／記者許展溢攝）

國民黨立委許毓仁表示，台灣是海島型氣候，有嚴重的空汙跟鼻竇炎有關疾病，還有失智症多數發生在空汙的所在區，及台灣有從汽機車排出的CO2 問題， 立法院上個會期有溫室氣體減量及管理法，但還沒總量管制，本會期會推出決議文監督與督促行政機關，並透過預算控制，對溫室氣體進行總量管制。

民進黨立委劉建國引用歐洲心臟期刊說，全球 880 萬人死亡跟空汙有關，太多疾病跟空汙的關係是被低估的，許多權威的期刊都有提出數據佐證，這會期也會透過預算編列控制政策，並舉濁水溪沙塵暴成立治理平台，現在已經推動讓濁水溪沿岸的學校裝設緊密窗。

▲▼ 台北地區霧霾空拍,新店市區,碧潭,霧霾,空汙,能見度不高。 （圖／記者湯興漢攝）

▲葉光芃說，假設M2.5能降到10微克，每年就可減少900多人。 （示意圖／記者湯興漢攝）

葉光芃強調，從2011年起台灣進行PM2.5管控，只要達平均15微克，每年可減少500多個中風病例，但假設能再降到10微克，每年就可減少900多人。葉光芃認為沒有多少時間可以加強空汙標準，2040年健保會增加2倍需 求，需要盡快因應，尤其台灣 70-75 歲是死亡循迴，出生率又很低，空汙管制刻不容緩，而有醫學期刊也指出腦血管疾病，低濃度可以保護血管性疾病，其中40-59 歲壯年都是空汙敏感影響的群體，盼政府重視此事。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　

ET快訊
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

觀光局吸國際旅客出大絕！　搭高鐵、看表演「2人同行1人免費」

鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

馬拉松補給站「太澎派」　跑馬？普渡？還是辦桌？讓人傻傻分不清楚

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

觀光局吸國際旅客出大絕！　搭高鐵、看表演「2人同行1人免費」

鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

馬拉松補給站「太澎派」　跑馬？普渡？還是辦桌？讓人傻傻分不清楚

索羅門與台灣斷交　黃國昌：把錢還來！那是納稅人的血汗錢

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

聲明全文／外交部宣布與索斷交　吳釗燮譴責：中國影響大選企圖昭然若揭

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　..

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊..

綁雙馬逛街吃飯　遭店員背後猛酸

外送員深夜1個塑膠袋「打包她的..

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

妻想去合掌村！他開進阿里山省1..

PChome為何還活著？網：2..

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

琵琶最新路徑曝！北東「連7天雨..

0204、0406哪個慘？退伍..

更多熱門

相關新聞

學者盼國營事業加入「空汙預警應變體系」

中興大學環工系教授莊秉潔今（14日）在臉書提到以「台電終於決心調度減煤，然後呢」為題投書媒體。內文指出國營事業中的大汙染源如中油、中鋼和台肥等應帶頭加入空汙預警應變體系等意見。環保署以數據回應，104年至今年8月空氣品質皆持續改善，對於高科技產業氨排放情況，會持續調查影響性並改善。

高鐵南延改善空汙？立委批先關中火機組

期刊：空汙與失智症存有關聯

內政部澄清：數位身分證規劃案細部規格尚未公告

愛在車內吸電子煙、加熱菸？研究結果嚇死你！

關鍵字：

台灣健康空氣行動聯盟國衛院中經院空汙PM2.5葉光芃許毓仁劉建國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面