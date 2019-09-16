影／登記參選前關鍵時刻！張淑芬進出郭台銘家停留20分鐘

記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘參選在即，副手人選更是備受關注，有媒體報導郭曾鎖定台積電創辦人張忠謀，但他的夫人張淑芬則表示「我們不碰政治」。

外界關注郭台銘參總統，不過，就在登記參選截止17日前的關鍵時刻，《ETtoday新聞雲》拍到張淑芬於上午10點鐘左右進入郭台銘住處，並停留大約20分鐘，之後於10點27分乘車離開。對此，郭辦表示，「郭媽媽前兩天剛出院，張淑芬夫人是來探望郭媽媽。」

至於，雙方是否談及總統大選相關事宜不得而知。根據《鏡週刊》報導，外傳國民黨主席吳敦義想透過郭台銘的姻親、張忠謀妻子張淑芬，勸退郭台銘，一下是韓國瑜要找張忠謀當副手的傳言，張淑芬當時僅簡短表示，「我們不碰政治。」

蔡沁瑜表示，外界對副手有多種版本，但今早郭台銘對副手也沒有多做透露，至於傳出郭台銘將在16日下午前往登記領表，蔡沁瑜強調，從今早和他互動的情況看起來，他都已經想清楚了，就等他向外界說明，目前郭辦沒有針對今天中午或下午有安排記者會的計畫，「不管怎樣，9月17日郭先生一定會給外界交代。」

▲張淑芬進出郭台銘家中，停留約20分鐘。（圖／記者莊喬迪攝）



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