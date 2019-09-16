　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三中案再開庭檢籲「別再迴避」　馬英九：我對我的清白有信心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

前總統馬英九9月16日在2位律師陪同下，出庭應訊「三中案」，全程表情凝重緊盯螢幕，不時閉目養神，僅偶爾與律師低聲交談，並未在庭中表示意見；北院原定16日的全日庭期，在上午就提前結束，馬英九離開北院時受訪表示，

▲▼馬英九三中案出庭。（圖／記者季相儒攝）

▲馬英九於三中案出庭後受訪表示，「我對我的清白有信心，對法院的公正有期待」。（圖／記者季相儒攝）

「檢方指控的內容，與證據所呈現的事實有很多地方不盡相符」、「我對我的清白有信心，對法院的公正有期待」。

此次北檢掌握錄音證據，重啟調查「三中案」，直指馬英九涉賤賣三中（中廣、中影、中視），使國民黨損失超過72億元；北院於2018年10月首度開庭時，曾傳喚馬英九、中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等人，當時馬英九強調自己「從政清廉，絕無犯罪」，事後法官讓每個被告分割出庭，馬英九是本案最後1個進入準備程序的被告。

今日庭上多在確認書卷內容，檢、辯雙方鮮少交火，只有當法官確認到「2005年12月24日華夏股權交易案簽約前，張哲琛是否有向馬英九報告過交易內容？」時，檢察官追問，「馬英九是否在簽約前，有在台北市長辦公室見過余建新」，並強調，「馬英九應以記憶明確回答，不應以『不記得了』迴避」。

馬英九委任律師則反擊，檢察官有義務明確起訴的犯罪事實，不該以籠統方式指摘馬英九犯罪；檢察官再追問，「馬英九稱『不記得了』，是指不記得張哲琛是否有報告過，還是不記得報告內容？」，讓律師不禁吐槽，「做這種分類對準備程序有何影響？」。不過法官認為兩者間的確有差，律師才回答，「當時肯定有報告，只是報告內容不記得了」。

馬英九離開法院時受訪表示，「檢方指控的內容中，與我們在券內所看到證據所呈現的事實，有很多地方不盡相符，我們按照法官的指示，在今天的庭上對起訴書表達意見，並陸續提符合事實的證據」、「我相信事實真相只有1個，我對我的清白有信心，對法院的公正有期待」。全案將於11月6日針對中視交易部分再次開庭。

戀愛老司機：重點是眼神

【更多新聞】

影／錄音一放傻眼…馬英九遭指三中案主謀　9/16北院出庭

三中案馬英九出庭　只說1句話「沒有變」就開始閉目養神


 

ET快訊
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

Mr.D稱欠債1000萬日幣　日本YouTuber北市街頭行乞警關注

為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

輾斃路倒男「有感覺」卻開溜　女駕駛辯太緊張：我有報案

快訊／大貨車過彎重心不穩　近千塊磁磚翻落…2機車閃避「犁田」

天色昏暗小客車未注意機車衝出　2騎士遭撞噴飛10多米送醫　

日月光楠梓廠區濺血兇殺案！　保全持水果刀砍死主管

假扮警察！他一晚撲倒應召妹3次...又偷拍少女「私密照」嚇：妳爸知道嗎？

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

Mr.D稱欠債1000萬日幣　日本YouTuber北市街頭行乞警關注

為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

輾斃路倒男「有感覺」卻開溜　女駕駛辯太緊張：我有報案

快訊／大貨車過彎重心不穩　近千塊磁磚翻落…2機車閃避「犁田」

天色昏暗小客車未注意機車衝出　2騎士遭撞噴飛10多米送醫　

日月光楠梓廠區濺血兇殺案！　保全持水果刀砍死主管

假扮警察！他一晚撲倒應召妹3次...又偷拍少女「私密照」嚇：妳爸知道嗎？

索羅門與台灣斷交　黃國昌：把錢還來！那是納稅人的血汗錢

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

聲明全文／外交部宣布與索斷交　吳釗燮譴責：中國影響大選企圖昭然若揭

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生..

快訊／國道9車連環撞　7人輕重..

國1林口段9車連環撞　國道警曝..

遭指三中案主謀　馬英九9/16..

期待見「人妻」開房間　門一開發..

與人妻車內嘿嘿：喜歡跟妳做　他..

不爽她上班太認真　180壯男爆..

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花..

南投醉漢繞山路躲警卻撞死騎士

暴力男打趴14歲店員！店家：只..

清大校園出現犯罪哥　是校內研究..

即／男子醉倒路邊遭輾爆頭　肇事..

中秋抽死簽血債血還！海青堂PK..

買高鐵票只掉出收據　後方男客摸..

更多熱門

相關新聞

董念台：下一個馬英九就是吳敦義！

國民黨總統參選人韓國瑜日前在新北造勢，卻發生前總統馬英九致詞到一半被韓粉「噓」下台的事件，隨後鴻海創辦人郭台銘因中常委姚江臨一句「好聚好散」憤而退黨。對此，討債專家董念台16日預言，「下一個馬英九就是吳敦義」，當國民黨中常委姚江臨代表國民黨發言時，「即可知道國民黨將會亡黨了！」

綠島監獄單獨監禁收容人　監院糾正

法官倫理與朋友間之紅線

遭罵「離譜」！法官起訴獲賠35萬確定

三中案開庭　馬英九只說1句就閉目養神

關鍵字：

三中案馬英九余建新法律

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面