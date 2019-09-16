三中案再開庭檢籲「別再迴避」　馬英九：我對我的清白有信心

記者羅志華／台北報導

前總統馬英九9月16日在2位律師陪同下，出庭應訊「三中案」，全程表情凝重緊盯螢幕，不時閉目養神，僅偶爾與律師低聲交談，並未在庭中表示意見；北院原定16日的全日庭期，在上午就提前結束，馬英九離開北院時受訪表示，

▲馬英九於三中案出庭後受訪表示，「我對我的清白有信心，對法院的公正有期待」。（圖／記者季相儒攝）

「檢方指控的內容，與證據所呈現的事實有很多地方不盡相符」、「我對我的清白有信心，對法院的公正有期待」。

此次北檢掌握錄音證據，重啟調查「三中案」，直指馬英九涉賤賣三中（中廣、中影、中視），使國民黨損失超過72億元；北院於2018年10月首度開庭時，曾傳喚馬英九、中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等人，當時馬英九強調自己「從政清廉，絕無犯罪」，事後法官讓每個被告分割出庭，馬英九是本案最後1個進入準備程序的被告。

今日庭上多在確認書卷內容，檢、辯雙方鮮少交火，只有當法官確認到「2005年12月24日華夏股權交易案簽約前，張哲琛是否有向馬英九報告過交易內容？」時，檢察官追問，「馬英九是否在簽約前，有在台北市長辦公室見過余建新」，並強調，「馬英九應以記憶明確回答，不應以『不記得了』迴避」。

馬英九委任律師則反擊，檢察官有義務明確起訴的犯罪事實，不該以籠統方式指摘馬英九犯罪；檢察官再追問，「馬英九稱『不記得了』，是指不記得張哲琛是否有報告過，還是不記得報告內容？」，讓律師不禁吐槽，「做這種分類對準備程序有何影響？」。不過法官認為兩者間的確有差，律師才回答，「當時肯定有報告，只是報告內容不記得了」。

馬英九離開法院時受訪表示，「檢方指控的內容中，與我們在券內所看到證據所呈現的事實，有很多地方不盡相符，我們按照法官的指示，在今天的庭上對起訴書表達意見，並陸續提符合事實的證據」、「我相信事實真相只有1個，我對我的清白有信心，對法院的公正有期待」。全案將於11月6日針對中視交易部分再次開庭。

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