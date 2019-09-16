快訊／男子醉倒路邊遭輾爆頭！家屬淚訴：血都流乾了...肇事女駕駛到案說明

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區有民眾報案，指稱一名男子倒臥在正義街139巷口，警消獲報到場，男子頭部重創大量出血，經送醫後傷重不治；經調查，男子聚餐飲酒後，由同事送回家，卻未進家門，喝醉走到巷口躺在地上，被小客車輾壓後死亡，目前已調閱監視器，並循線找到肇事女駕駛，目前人已到案說明，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。

▲三峽正義街街頭凌晨有名男子被發現倒臥路邊，地面留下大量血跡。（圖／記者游宗樺攝）

15日晚間，林姓男子（58歲）與同事相約聚餐飲酒，一行人喝到16日的凌晨1時許，由同事開車載送林男回家，但他卻沒進家門，搖晃走到正義街139巷口，不勝酒力躺在地上，竟被一部小客車直接輾壓，肇事車輛並未停下查看，隨即逃逸。

▲林男喝醉路倒，遭直駛而來轎車輾斃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

凌晨3時許，路過民眾發現林男倒臥血泊中，頭部有撞擊的撕裂傷，腿部有骨折，警消趕到現場緊急將他送往三峽恩主公醫院救治，急救約一小時後仍因傷重宣告不治。

警方通知家屬並調閱周遭監視器後，鎖定肇事車輛，隨即通知從事服務業的46歲曾姓女駕駛到案說明。曾女到案後承認有開車行經該路段，但對於是否知道輾壓到人，曾女並未直接承認，目前警方仍在偵訊，車輛也由鑑識人員採證中。